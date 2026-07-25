El truco de ahorro clave para los más de 17 millones de adultos mayores en México: así debes armar tu presupuesto mensual

En México viven 17 millones 121 mil 580 personas adultas mayores, lo que representa el 12.8% de la población nacional, de acuerdo con proyecciones del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Ante el crecimiento de este sector, la educación financiera cobra cada vez mayor relevancia para promover una mejor administración de los recursos económicos.

Como parte de esta estrategia, el INAPAM difundió una serie de recomendaciones enfocadas en fortalecer la independencia económica de las personas mayores de 60 años. Entre ellas, destaca una herramienta que considera esencial para organizar las finanzas personales: elaborar un presupuesto mensual.

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El presupuesto mensual, el principal consejo del INAPAM

De acuerdo con el instituto, un presupuesto permite conocer con claridad cuánto dinero se recibe cada mes y cómo se distribuye. Esta información facilita planificar los gastos de acuerdo con la situación económica de cada persona y evitar que los desembolsos comprometan su bienestar.

El organismo explica que, al momento de elaborar un presupuesto, también es importante establecer prioridades y distinguir entre los gastos indispensables y aquellos que pueden esperar. Asimismo, recomienda destinar una parte de los ingresos al ahorro para contar con un respaldo económico ante situaciones inesperadas.

Según el INAPAM, un presupuesto mensual puede contribuir a:

Tener un mayor control sobre los ingresos y los gastos.

Organizar mejor los recursos disponibles.

Identificar oportunidades para ahorrar.

Contar con un fondo para atender imprevistos económicos.

¿Qué otros aspectos recomienda revisar el INAPAM?

Además del presupuesto mensual, el instituto señala que la educación financiera también implica conocer mejor las herramientas disponibles para tomar decisiones informadas sobre el manejo del dinero.

Entre los temas que considera importantes se encuentran:

Conocer opciones de ahorro e inversión acordes con las necesidades de cada persona.

Comprender cómo funcionan la pensión y los seguros.

Aprender a identificar posibles fraudes o estafas financieras.

Fortalecer los conocimientos sobre finanzas personales mediante actividades de capacitación.

El INAPAM advierte que una educación financiera limitada puede traducirse en decisiones poco informadas al contratar productos financieros o realizar inversiones, además de aumentar el riesgo de ser víctima de fraudes.

Como parte de las acciones para impulsar estos conocimientos, el instituto ofrece cursos de computación en sus Centros Culturales y, en colaboración con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pone a disposición la Guía de Educación Financiera para Personas Adultas Mayores ¡Las finanzas personales no tienen edad!.

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