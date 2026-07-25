Se desata balacera y persecución en centro comercial de Apodaca, Nuevo León

Una balacera y persecución se desató en un centro comercial de Apodaca, Nuevo León, luego de que el conductor de una camioneta derribara la puerta de entrada y recorriera los pasillos a bordo de su vehículo.

Los hechos ocurrieron en la Plaza Sendero La Fe, la mañana de este sábado 25 de julio, luego de que un conductor, aparentemente intoxicado recorrió varios metros en el interior, lo que provocó pánico entre el personal y clientes, movilizando a la Fuerza Civil.

#LoÚltimo | Pánico en #Apodaca: conductor irrumpe en camioneta a plaza comercial y desata balacera



Un sujeto destruyó la entrada de un centro comercial en #Apodaca, #NuevoLeón, y recorrió los pasillos a bordo de su camioneta.



Pese al peligro, no hubo lesionados. La policía… pic.twitter.com/H2mDLlGEVR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 25, 2026

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¿Cómo fue la persecución en Plaza Sendero La Fe?

El reporte fue recibido cerca de las 6:00 horas sobre un choque en centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Teléfonos y cuando los elementos de la Fuerza Civil de Apodaca llegaron se dieron cuenta que una camioneta Pickup color rojo, supuestamente con placas de Durango, se había metido a la plaza y destrozado las puertas.

El hombre, identificado como Mario “N”, de 38 años de edad, aseguraba que alguien quería hacerle daño, pero a ver a los oficiales de la policía trató de darse a la fuga por la puerta de salida.

Los elementos que ya se encontraban en todas las salidas para impedir que abandonara el lugar lograron capturarlo. Sin embargo, durante el forcejeo dos de los policías resultaron lesionados, ninguno de gravedad

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