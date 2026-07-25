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Se registra choque múltiple en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca; hay personas lesionadas

En la carambola se vieron involucrados nueve vehículos; la carretera Cuacnopalan-Oaxaca está cerrada en ambos sentidos

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Un choque múltiple se registró en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca este sábado 25 de julio y hasta el momento se tiene el reporte de al menos 16 personas lesionadas, cuatro de ellas de gravedad. La vialidad está completamente paralizada en ambos sentidos.

El accidente se registró a las 14:00 horas, en la supercarretera 135-D, a la altura del kilómetro 37, cerca de la caseta Francisco I. Madero, cuando al menos nueve vehículos se vieron involucrados en la carambola.

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