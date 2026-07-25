Visa americana 2026: Lista de datos biométricos que te piden para hacer el trámite

Miles de personas realizan el trámite de su visa americana y este 2026 no es la excepción. Ya sea para conocer sitios turísticos de Estados Unidos, por trabajo o para visitar a familiares, diariamente los Centros de Atención al Solicitante (CAS) están llenos.

Una de las dudas más frecuentes es si durante el proceso se realiza la toma de datos biométricos. La respuesta es sí, pues forma parte de los requisitos esenciales para obtener una visa. Aquí te explicamos el proceso y cuáles son.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué son los biométricos para la visa americana 2026?

Los biométricos para la visa 2026 son características físicas únicas de una persona que los gobiernos utilizan para verificar la identidad, comprobar antecedentes penales y evitar fraude de identidad, así como reforzar los controles de seguridad migratoria.

Durante tu cita en el CAS, se recopilan principalmente dos tipos de datos biométricos:

Fotografía digital: Toman una foto de tu rostro sin lentes ni accesorios para identificarte y colocarla en la visa si es aprobada

Huellas dactilares: Escanean las huellas de tus dedos con un lector electrónico rápido y sin tinta.

En este enlace puedes encontrar cómo prepararse para la cita de datos biométricos en el CAS.

¿Qué llevar a la cita de biométricos de la visa 2026?

El registro o captura de esta información es un paso previo a la entrevista consular. Se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación respecto a la cita programada.

Deberás acudir con la siguiente documentación impresa:

Pasaporte vigente

Confirmación del formulario DS-160

Hoja de confirmación de tu cita.

Posteriormente, el personal te indicará la ventanilla correspondiente para realizar el registro. Ahí te tomarán la fotografía digital y las huellas dactilares.

Es importante mencionar que durante todo el proceso tu celular deberá estar apagado.

¿Qué sigue tras la toma de datos biométricos para la visa americana 2026?

Posterior a tu visita al CAS, deberás acudir a la entrevista consular. Allí un oficial evaluará tu solicitud de visa, si esta es aprobada, podrás recibirla por servicio de paquetería con costo adicional o recogerla directamente en el CAS.

Para esta última opción, también deberás de agendar una cita y llevar tu pasaporte.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.