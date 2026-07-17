Si tienes más de 60 años y quieres poner un negocio, INAPAM tiene cursos desde $150: estos son los 5 oficios disponibles y cómo inscribirte

Miles de personas adultas mayores buscan cada año una alternativa para generar ingresos sin depender de un empleo formal. La red de planteles Cecati distribuida en todo el país por INAPAM ofrece justamente esa puerta, aunque el costo exacto y los oficios disponibles se mantienen fuera del radar público para buena parte de la población objetivo.

Existe un convenio activo entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para abrir cursos técnicos a este sector. La inscripción no exige experiencia previa, pero sí solicita documentación oficial específica que muchos solicitantes desconocen, y el monto real de la cuota sorprende a todos.

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¿Qué cursos ofrece INAPAM para personas mayores de 60 años?

El convenio entre la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y el INAPAM sustenta la operación de este esquema en los 201 planteles Cecati confirmados a nivel nacional. La convocatoria vigente y el listado de sedes se consultan directamente en el portal oficial de la DGCFT.

Los planteles Cecati, en colaboración con INAPAM, abren cinco opciones formativas pensadas para quienes buscan iniciar un negocio propio. Estos son los oficios disponibles según el catálogo vigente de la DGCFT:

Plomería

Confección de Prendas de Vestir

Alimentos y Bebidas

Estrategias para Emprender un Negocio con Éxito

Cuidados Cosmetológicos Faciales y Corporales

Cada curso mantiene una duración y modalidad distintas dentro del catálogo nacional de la DGCFT. La convocatoria completa, con fechas de inicio, horarios y disponibilidad por plantel, se publica en el portal oficial de la dependencia para consulta directa de los interesados.

Algunos de estos cursos se imparten en modalidad presencial, mientras otros permiten un esquema totalmente en línea desde casa. Esta flexibilidad amplía el alcance del programa hacia personas mayores que viven fuera de las zonas urbanas con mayor concentración de planteles.

¿Cuánto cuestan los cursos de Cecati para personas con credencial INAPAM?

La cuota de recuperación para personas afiliadas a INAPAM oscila entre 150 y 500 pesos por curso o módulo, según información difundida por el Cecati 11 en su cuenta oficial de Facebook. El monto contrasta con el costo regular del público general, que ronda los 900 pesos mexicanos o más.

Los cursos en línea o mixtos siguen un proceso completamente digital para formalizar la inscripción. El aspirante selecciona el curso deseado, llena el formulario correspondiente, adjunta la documentación digitalizada y realiza el pago antes de recibir acceso a la plataforma de estudio.

En el caso de los cursos presenciales, el trámite se realiza de forma obligatoria dentro del plantel elegido. Cada Cecati define sus propios horarios de atención y puede solicitar la documentación física completa antes de confirmar el lugar disponible.

¿Qué requisitos y documentos exige INAPAM para los cursos de Cecati?

El proceso de inscripción varía según la modalidad elegida, aunque comparte una base de requisitos generales. La DGCFT exige tener quince años cumplidos o más, saber leer y escribir, y contar con teléfono celular con WhatsApp activo.

La documentación solicitada incluye:

Acta de nacimiento

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad

INE vigente y dos fotografías tamaño infantil en papel mate

Cuenta de correo electrónico activo (para trámites en línea)

Los cursos en línea suman un requisito adicional para el aspirante. El manejo básico de la plataforma designada resulta indispensable para completar la capacitación sin contratiempos técnicos durante el curso.

La recomendación para quien tenga más de 60 años y credencial INAPAM es verificar la sede más cercana antes de iniciar el trámite. La disponibilidad de cupo y fechas de arranque cambia por plantel, por lo que conviene confirmar cada requisito con anticipación.

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