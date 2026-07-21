Confirmado en Celaya, cierran el camino a San José de Guanajuato por obras durante 5 meses: 36 mil autos por día se verán afectados y así es como puedes circular

Quienes utilizan a diario el camino a San José de Guanajuato, en Celaya, tendrán que modificar su ruta durante los próximos meses. Desde el lunes 20 de julio, el cruce con avenida Las Fuentes permanece cerrado con motivo del avance de obras del Tren de Pasajeros México-Querétaro-Irapuato que pasará por esta zona.

Si bien el cierre está previsto por cinco meses, las autoridades buscan reducir ese plazo para disminuir las afectaciones en una de las vialidades con mayor flujo de la ciudad.

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¿Qué parte del camino a San José de Guanajuato está cerrada?

Según autoridades celayenses, la restricción se concentra en el cruce del camino a San José de Guanajuato con la avenida Las Fuentes, justo en la zona de las vías. Por ello, no todo el camino permanece cerrado, aunque quienes utilizaban este punto para continuar su trayecto deberán desviarse mientras avanzan las excavaciones.

El acceso local se mantendrá para habitantes, trabajadores y personas que necesiten llegar a los negocios cercanos. Sin embargo, no será posible atravesar directamente el área donde se construirá el túnel, así que deberán incorporarse por las laterales y seguir los señalamientos de Tránsito Municipal.

¿Cómo circularán los automovilistas durante el cierre?

Para mantener el paso por las calles cercanas y evitar que los vehículos se encuentren de frente, la Dirección de Tránsito y Policía Vial modificó temporalmente algunos sentidos de circulación.

Los cambios quedan de la siguiente manera:

Avenida Las Fuentes: tendrá doble sentido desde el inicio de la vialidad hasta la calle Galeana.

tendrá doble sentido desde el inicio de la vialidad hasta la calle Galeana. De Galeana hacia el oriente: Las Fuentes funcionará únicamente de poniente a oriente.

Las Fuentes funcionará únicamente de poniente a oriente. Calle Luis Pasteur: circulará hacia el norte, desde Galeana hasta la avenida Juan José Torres Landa.

circulará hacia el norte, desde Galeana hasta la avenida Juan José Torres Landa. Avenida El Sauz: permitirá realizar el retorno para tomar la lateral y continuar hacia el camino a San José de Guanajuato.

permitirá realizar el retorno para tomar la lateral y continuar hacia el camino a San José de Guanajuato. Francisco Juárez y calles cercanas: ayudarán a distribuir el tránsito y evitar que todos los vehículos lleguen al cruce cerrado.

Además, se colocarán señalamientos preventivos en las siguientes vialidades:

12 de Octubre

Prolongación Hidalgo

Francisco Juárez

Torres Landa

Por esta razón, será importante reducir la velocidad y tomar el desvío antes de llegar a la zona de excavación.

¿Por qué el cierre durará cinco meses?

De acuerdo con Martín Filiberto García Medina, director de Tránsito y Policía Vial de Celaya, el cierre está proyectado para durar alrededor de cinco meses. En un principio, la empresa constructora planteó trabajar durante seis meses por cada sentido, pero el plazo se redujo después de varias mesas de trabajo.

Aun así, el municipio continúa solicitando más personal y turnos adicionales para intentar concluir en tres o cuatro meses.

Reducir el tiempo resulta especialmente importante porque por esta vialidad circulan cerca de 36 mil vehículos cada día.

¿Qué trabajos se realizarán en el cruce?

Según autoridades municipales el cierre permitirá excavar y construir el túnel cajón por donde pasará el Tren de Pasajeros México-Querétaro-Irapuato. Además de agilizar la obra, la medida busca evitar accidentes entre automovilistas, peatones y trabajadores.

Como parte de las labores preliminares, fue necesario retirar una sección del camellón, reubicar un poste de luz y mover una cámara de seguridad. También comenzaron a llegar acero y otros materiales para colocar los pilotes y continuar con la construcción del viaducto.

El Gobierno de Celaya explicó que el proyecto ferroviario incluye túneles, viaductos y pasos a desnivel para evitar que el tren interfiera con cruces importantes, entre ellos avenida Tecnológico, El Sauz y el camino a San José de Guanajuato.

¿La obra podría tardar más de lo previsto?

Aunque las autoridades buscan acortar el cierre, existe la posibilidad de que durante la excavación aparezcan restos históricos, debido a que el trazo se encuentra cerca de terrenos relacionados con las Batallas de Celaya.

En caso de un hallazgo, tendrían que intervenir el Instituto Nacional de Antropología e Historia y otras autoridades para revisar los restos y definir cómo continuar. Este proceso podría detener temporalmente la obra y modificar la fecha de reapertura.

Mientras continúen los trabajos, el Municipio de Celaya publicará los cambios de circulación y avances en sus redes sociales oficiales.También pidió respetar los señalamientos y no ingresar al tramo restringido, incluso cuando no haya maquinaria trabajando.

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