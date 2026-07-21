La motocicleta gana terreno entre las mujeres como alternativa de movilidad y empleo

La motocicleta se ha convertido en una aliada para cada vez más mujeres en México, al ofrecer una alternativa de transporte más rápida, económica y segura, además de abrir nuevas oportunidades de empleo y crear espacios de comunidad.

Se estima que entre el 15% y el 24% de las personas que conducen motocicletas en el país son mujeres. Muchas comenzaron a utilizar este medio de transporte para reducir tiempos de traslado y evitar los altos costos del transporte público, especialmente durante la noche.

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¿Por qué las mujeres usan motocicleta?

Además ha permitido a más mujeres incorporarse a plataformas de reparto y otros trabajos tradicionalmente desempeñados por hombres, contribuyendo a romper estereotipos de género.

Estar en una moto como mujer te hace que te juzguen mucho porque creen que porque eres mujer no puedes hacer este tipo de trabajo. Entonces esto es muy importante ya que estamos rompiendo patrones — comentó una usuaria.

La seguridad es otro de los principales motivos para elegir este vehículo, nueve de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia o acoso en el transporte público. Aunque conducir una motocicleta no elimina por completo los riesgos, sí reduce la exposición a estas situaciones.

Como mujer, pues lamentablemente tengo que contar que sí me han sucedido cosas en el transporte público, sobre todo en el metro, tocamientos o hombres que no saben respetar el cuerpo de una mujer. Y son experiencias muy traumáticas. Claro que el ir en moto no te absenta, pero sí te evita que estés un poquito más en contacto en eso — agregó.

Las conductoras coinciden en que el uso de equipo de protección es indispensable para aprovechar los beneficios de esta forma de movilidad.

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