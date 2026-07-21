Desaparece en Xalapa, Veracruz, Araceli Gregorio de 15 años; activan Alerta Amber

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz pidió ayuda para localizar a Araceli Gregorio Nepomuceno, una joven de 15 años que fue vista por última vez el 18 de julio en la capital veracruzana, por lo que activaron la Alerta Amber.

De acuerdo a la ficha de búsqueda, la adolescente desapareció en Xalapa, Veracruz, y hasta el momento no se tiene información de su paradero.

La denuncia se presentó dos días después de la fecha de desaparición, es decir, el 20 de julio; no obstante, las autoridades advierten que pueda ser víctima de un delito.

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Ficha de búsqueda con Alerta Amber en Veracruz de Araceli Gregorio Nepomuceno

La joven es descrita como una altura de 1.50 metros, tez morena clara, cabello largo a la altura de la espalda y de color castaño oscuro.

No se dieron más detalles sobre señas particulares o cómo iba vestida, razón por la que la Fiscalía de Veracruz pide ayuda para localizarla lo más pronto posible y pone a disposición los siguientes números:

Alerta Amber México: 55 5346 2516

Alerta Amber Veracruz: 228 168 2143

9% de los desaparecidos en Veracruz en 2026 son niños

En Veracruz, para el año 2026, la Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) reporta un total de seis mil 690 personas desaparecidas.

Los menores de edad representan el 9% de los casos, es decir, 594 personas. Dentro de este grupo, poco más de la mitad, el 50.84%, son mujeres, aunque no se precisan las edades.

Las ciudades con mayores reportes de desapariciones son Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica y Coatzacoalcos.

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