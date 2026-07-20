Alertan por 15 socavones en la Carretera 57, entre San Juan del Río y Querétaro y ponen como plazo julio 2026 para repararlos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes se comprometió a reparar 15 socavones en la carretera 57, entre San Juan del Río y Querétaro, fijando como fecha límite para culminar los arreglos antes del final de julio 2026.

Los trabajos de emergencia responden a los daños causados por las lluvias y obras inconclusas en la zona de El Conín.

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¿Cuál es el plan de la SICT para reparar los socavones de la carretera 57 hacia Querétaro?

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño Torres, confirmó el acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para intervenir la vialidad en un plazo máximo de 15 días. Las labores de rehabilitación en este tramo comenzaron sobre el carril de baja velocidad, lo que redujo la circulación de cuatro a dos carriles en el acceso a la capital queretana.

El calendario trazado por la dependencia federal establece que las labores para tapar y corregir estas 15 fallas asfálticas concluirán a más tardar al cierre de julio de 2026. A la par, las cuadrillas mantendrán cerrado parcialmente el carril de baja velocidad para retirar el material destruido por las lluvias, mientras que la modernización integral del tramo San Juan del Río-Querétaro conserva su fecha de entrega definitiva para noviembre de 2026.

¿Cómo coordinarán la movilidad la SICT, CAPUFE y la Guardia Nacional durante los trabajos en la Carretera México-Querétaro?

El Gobierno del Estado de Querétaro solicitó previamente suspender las obras secundarias para no entorpecer el tránsito generado por la construcción del Tren México-Querétaro y las maniobras en Bernardo Quintana. No obstante, la aparición de las oquedades obligó a ajustar la estrategia vial. Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) respaldarán las acciones de limpieza y mantenimiento.

Las dependencias encargadas de la seguridad y prevención en la vía aplicarán medidas directas:

La Guardia Nacional activará operativos carrusel para controlar la velocidad del transporte pesado en las bajadas con mayor pendiente.

activará operativos carrusel para controlar la velocidad del transporte pesado en las bajadas con mayor pendiente. Protección Civil del Estado mantendrá la supervisión de las obras inconclusas para evitar nuevos reblandecimientos de tierra por lluvia.

mantendrá la supervisión de las obras inconclusas para evitar nuevos reblandecimientos de tierra por lluvia. La SICT reforzará la recolección de llantas y residuos sobre la superficie de rodamiento para prevenir accidentes.

Los ajustes al tránsito de San Juan del Río hacia la entrada capitalina permanecerán vigentes durante las próximas semanas.

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