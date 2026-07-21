Es oficial en Guadalupe, Nuevo León: cierran la calle Juárez Blancas por 90 días y estas son las rutas alternas para circular

Durante los próximos meses, moverse por la colonia La CROC requerirá un poco más de tiempo, sobre todo para quienes pasan a diario por la calle Juárez Blancas. Y es que desde las 09:00 horas del pasado lunes 20 de julio, este punto se cerró, por lo que será importante salir con anticipación y seguir los desvíos marcados por el municipio de Nuevo León.

Según informó el Gobierno de Guadalupe, la medida se mantendrá durante unos 90 días mientras se construye un nuevo drenaje pluvial.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tramo de la calle Juárez Blancas permanecerá cerrado?

De acuerdo con autoridades locales, la afectación se concentra en la calle Juárez Blancas, dentro de la colonia La CROC, al poniente de la ciudad, cerca de su cruce con Roberto Espinoza. El mapa difundido por el municipio señala este punto como la zona principal de los trabajos.

Aunque el plazo estimado es de 90 días, el municipio todavía no ha anunciado una fecha exacta para reabrir la vialidad.

¿Cuáles son las rutas alternas por el cierre en la colonia La CROC?

Las opciones cambian según el sentido de circulación. Para evitar llegar hasta el tramo cerrado, el Gobierno de Guadalupe propuso las siguientes vialidades:

Para quienes circulan de sur a norte:

Xochimilco

Camino a Vaquerías

Laguna de Términos

Israel Cavazos, para incorporarse a la avenida Benito Juárez

Para quienes avanzan de norte a sur:

Israel Cavazos

Miguel de la Madrid

E. Ruiz Cerda

Xochimilco

El recorrido puede cambiar según el destino, por lo que será mejor tomar el desvío antes de llegar al cierre y respetar la señalización colocada alrededor de la obra.

¿Qué trabajos se realizarán en la calle Juárez Blancas?

De acuerdo con el Gobierno de Guadalupe, el proyecto representa una inversión de 9.5 millones de pesos y abarcará 130 metros lineales de infraestructura pluvial.

En este punto se instalará un imbornal, es decir, un sistema de rejillas que captará el agua acumulada en la parte baja de la calle Roberto Espinoza. Además, se construirán cuatro registros pluviales para facilitar las labores de limpieza y mantenimiento.

Con esta nueva red, el municipio busca desalojar el agua con mayor rapidez y reducir las inundaciones que afectan de manera recurrente a este sector.

¿Dónde consultar cambios sobre el cierre vial?

Mientras continúen los trabajos, el municipio pidió a conductores y peatones circular con precaución y mantenerse atentos a posibles modificaciones en los desvíos.

Las actualizaciones sobre el avance de la obra, las rutas alternas y la reapertura de Juárez Blancas se publicarán en la página y las redes sociales oficiales del Gobierno de Guadalupe. También se pueden realizar reportes o solicitar información en Atención Ciudadana, al teléfono 81 8030 6000.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.