Ni León ni Celaya: este es el municipio de Guanajuato más afectado por el gusano barrenador

El sector ganadero de Guanajuato se mantiene en alerta tras la detección de focos de infección por gusano barrenador. Aunque las zonas urbanas más grandes del estado suelen concentrar la atención, el municipio de Xichú se ha posicionado como el epicentro de esta problemática, impulsado por su cercanía con las áreas afectadas en la Sierra Gorda de Querétaro.

De acuerdo con Jorge Jiménez Lona, secretario de Gobierno de Guanajuato, la prioridad inmediata es la prevención. Siguiendo las instrucciones de la gobernadora, Libia Denisse García Muñoz Ledo, se ha ordenado un incremento en los puntos de inspección y una coordinación estrecha con especialistas en materia fitosanitaria para evitar que el parásito se desplace hacia el resto de la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Xichú en alerta por el gusano barrenador

La situación en el norte del estado refleja un desafío logístico debido a la geografía de la zona. Rodolfo Ponce Ávila, subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria, detalló el panorama actual de la plaga:

Casos totales: Se han reportado 81 casos de gusano barrenador en territorio estatal.

Se han reportado de gusano barrenador en territorio estatal. Focos activos: De ese total, 56 casos permanecen activos, lo que significa que el ganado afectado se encuentra todavía en proceso de curación.

De ese total, permanecen activos, lo que significa que el ganado afectado se encuentra todavía en proceso de curación. Municipios vulnerables: Xichú es el más impactado hasta el momento debido a la colindancia con Querétaro.

Protocolos de barrido y medidas preventivas

Para contener el avance, las autoridades estatales están aplicando los protocolos establecidos por la Federación. Estos incluyen la realización de “barridos” sanitarios en radios de 20 y 40 kilómetros alrededor de los puntos detectados para focalizar la plaga y eliminarla de manera efectiva.

La estrategia principal, según Jiménez Lona, se basa en mejorar la comunicación con los ganaderos para que adopten medidas estrictas de cuidado. “La importancia es la prevención y que los ganaderos estén tomando todas las medidas para evitar que este gusano se esparza por todo el estado”, subrayó.

En los próximos días se fortalecerá la vigilancia en los caminos para garantizar que el movimiento de ganado no contribuya a la propagación de esta amenaza fitosanitaria.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.