Confirmado en Morelia, comienza en el Obelisco la 4° etapa por obras del teleférico: seguirán los desvíos hasta el 1 de agosto y estas son las rutas alternas

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán inicia este 22 de julio la cuarta y última fase de adecuaciones viales en Morelia alrededor del monumento a Lázaro Cárdenas por el avance del Teleférico.

El plan de movilidad mantendrá recortes a la circulación y vías secundarias habilitadas hasta el 1 de agosto.

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¿Cuáles son las rutas alternas habilitadas en el Obelisco durante la cuarta fase del Teleférico de Morelia?

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán cerró el paso que va del monumento a Lázaro Cárdenas hacia la calzada La Huerta para colocar las bases del nuevo transporte.

Los desvíos viales funcionan mediante los siguientes trayectos:

El bordo del Río Grande recibe los autos desviados desde el monumento para reincorporarlos a la calle Unión.

recibe los autos desviados desde el monumento para reincorporarlos a la calle Unión. La calzada La Huerta permite el paso alternado gracias al ajuste en los tiempos de los semáforos.

permite el paso alternado gracias al ajuste en los tiempos de los semáforos. El carril lateral del Obelisco queda libre como vía de desahogo para el tráfico local.

¿Cuándo concluirán los cierres viales por las obras del Teleférico?

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán concluirá las maniobras diurnas el próximo 1 de agosto para restablecer el flujo habitual en el poniente de la capital michoacana. La dependencia concentró el despliegue de maquinaria pesada entre las 8:00 y las 18:00 horas para aprovechar el menor flujo de automóviles durante el receso escolar.

El personal operativo del estado supervisa los cruces críticos para evitar nudos de tráfico sobre la calle Unión y los bordos del río. La obra del Teleférico de Morelia transformará la conectividad en las zonas altas del municipio.

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