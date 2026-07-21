Confirmado en Morelia, comienza en el Obelisco la 4° etapa por obras del teleférico: seguirán los desvíos hasta el 1 de agosto y estas son las rutas alternas

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán inicia este 22 de julio la cuarta y última fase de adecuaciones viales en Morelia alrededor del monumento a Lázaro Cárdenas por el avance del Teleférico.
El plan de movilidad mantendrá recortes a la circulación y vías secundarias habilitadas hasta el 1 de agosto.
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¿Cuáles son las rutas alternas habilitadas en el Obelisco durante la cuarta fase del Teleférico de Morelia?
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán cerró el paso que va del monumento a Lázaro Cárdenas hacia la calzada La Huerta para colocar las bases del nuevo transporte.
Los desvíos viales funcionan mediante los siguientes trayectos:
- El bordo del Río Grande recibe los autos desviados desde el monumento para reincorporarlos a la calle Unión.
- La calzada La Huerta permite el paso alternado gracias al ajuste en los tiempos de los semáforos.
- El carril lateral del Obelisco queda libre como vía de desahogo para el tráfico local.
¿Cuándo concluirán los cierres viales por las obras del Teleférico?
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán concluirá las maniobras diurnas el próximo 1 de agosto para restablecer el flujo habitual en el poniente de la capital michoacana. La dependencia concentró el despliegue de maquinaria pesada entre las 8:00 y las 18:00 horas para aprovechar el menor flujo de automóviles durante el receso escolar.
El personal operativo del estado supervisa los cruces críticos para evitar nudos de tráfico sobre la calle Unión y los bordos del río. La obra del Teleférico de Morelia transformará la conectividad en las zonas altas del municipio.
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