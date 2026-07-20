Es oficial en Celaya: los conductores que incumplan esta norma vial ya no tienen período de cortesía y la multa llega hasta $5,800 pesos

El municipio de Celaya endurece la vigilancia sobre una práctica que se repite en los mismos puntos de la ciudad cada fin de semana. Autoridades de Tránsito y Policía Vial confirman que esta conducta se concentra en ejes como Herminio Martínez y genera quejas constantes de los vecinos de la zona.

La política de cero tolerancia de los arrancones llega después de meses de operativos que solo buscaban disuadir a los responsables sin aplicar sanciones económicas. El director de Tránsito, Martín Filiberto García Medina, señala que esta conducta ya no tiene excepción alguna y que la corporación actúa de forma permanente en los puntos donde ocurre.

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¿Qué son los arrancones que ya no tendrán tolerancia en Celaya?

Los arrancones son competencias de velocidad no autorizadas que se organizan de forma clandestina en distintas avenidas de la ciudad y que en muchos casos se dan bajo nulas medidas de seguridad. Suceden principalmente los fines de semana en ejes como Manuel J. Clouthier, San José de Guanajuato y el bulevar Adolfo López Mateos.

El director de Tránsito y Policía Vial señala que las autoridades detectan una participación creciente de motociclistas de baja cilindrada en estos eventos. Explica que muchos conductores no portan casco ni licencia y que algunos realizan acrobacias de alto riesgo frente a decenas de espectadores.

Las corporaciones de Tránsito, Policía Municipal y Guardia Nacional participan de forma conjunta en los operativos para disolver estas reuniones. Las autoridades remiten las unidades al corralón municipal cuando detectan a los conductores en flagrancia y levantan la infracción correspondiente en el sitio.

Multa en Celaya, Guanajuato Los arrancones en Celaya ya no tienen tolerancia y la multa sube hasta $5,800 pesos. (Seguridad Celaya Tránsito | Facebook)

¿Cuánto puede costar participar en un arrancón en Celaya?

El Reglamento de Tránsito fija actualmente una sanción de 20 a 30 UMAS para quienes organizan o participan en competencias de velocidad, monto que equivale a entre $2,346 y $3,519 pesos. La autoridad advierte que la sanción puede subir hasta 40 UMAS cuando el conductor realiza acrobacias o pone en riesgo a terceros.

El director de Tránsito confirma que existe una propuesta para ampliar el rango de sanción hasta 50 UMAS, lo que llevaría el techo de la multa cerca de los $5,800 pesos actuales. Esta reforma se analiza en las comisiones del Ayuntamiento y todavía no entra en vigor de manera oficial.

Además de la multa económica, el vehículo detenido en flagrancia se traslada al corralón municipal, lo que representa un gasto adicional para el propietario. La Dirección recuerda que el tabulador completo de infracciones está disponible para consulta pública en los portales oficiales, antes de asistir a un arrancón.

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