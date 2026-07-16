Edomex confirma nuevas obras carreteras en 6 municipios: Naucalpan, Ixtapaluca y Toluca, entre los que tendrán cortes en las próximas semanas

La Junta de Caminos del Estado de México anunció diversos proyectos de conservación vial en Edomex que provocarán cierres y desviaciones en seis municipios mexiquenses durante las próximas semanas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las vialidades y los municipios de Edomex que tendrán cortes de circulación por nuevos proyectos viales?

La Junta de Caminos del Estado de México diseñó una estrategia técnica para dar banderazos de salida a obras urgentes y concluir las vialidades prioritarias en el Edomex. El director del organismo estatal, Joel González Toral, confirmó que las cuadrillas iniciarán los trabajos de bacheo y rehabilitación en la red carretera libre de peaje durante las próximas semanas.

Las obras de infraestructura y mejoramiento asfáltico avanzan bajo la supervisión estatal en los municipios afectados:

En Toluca se realiza la rehabilitación y modernización de 2.81 kilómetros de la avenida Alfredo del Mazo para agilizar los traslados diarios.

se realiza la rehabilitación y modernización de 2.81 kilómetros de la avenida Alfredo del Mazo para agilizar los traslados diarios. En Naucalpan comenzarán trabajos en las avenidas Primero de Mayo y Luis Donaldo Colosio, además de las mejoras urbanas en San Antonio Zomeyucan con 124 toneladas de asfalto.

comenzarán trabajos en las avenidas Primero de Mayo y Luis Donaldo Colosio, además de las mejoras urbanas en San Antonio Zomeyucan con 124 toneladas de asfalto. En Ixtapaluca se ejecutan labores de planeación técnica con OPDAPAS para el puente de conexión del Trolebús con la autopista México-Puebla en Santa Bárbara.

se ejecutan labores de planeación técnica con OPDAPAS para el puente de conexión del Trolebús con la autopista México-Puebla en Santa Bárbara. En Nicolás Romero se realizan tareas de bacheo en la calle principal de la comunidad de Transfiguración para mejorar la movilidad interna.

se realizan tareas de bacheo en la calle principal de la comunidad de Transfiguración para mejorar la movilidad interna. En Villa del Carbón avanza la construcción de la carretera de conexión entre las poblaciones de El Palomar y Los Oratorios.

avanza la construcción de la carretera de conexión entre las poblaciones de El Palomar y Los Oratorios. En Cocotitlán iniciarán en breve las obras de mejoramiento en la carretera que conecta directamente con el municipio de Ixtapaluca.

¿Qué avances reporta la Junta de Caminos del Estado de México en las carreteras intermunicipales?

La Junta de Caminos del Estado de México mantiene bajo su estricta responsabilidad la conservación de cuatro mil 326 kilómetros de vialidades libres de peaje en los 125 municipios mexiquenses. La administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa estas obras carreteras para agilizar la movilidad y conectar de forma segura los centros de producción con las zonas urbanas del Edomex.

El proyecto de la carretera La Marquesa-Tenango del Valle destaca como una de las obras de conectividad más importantes de la Junta de Caminos del Estado de México. Esta vía de 39.7 kilómetros registra un avance del 82 por ciento para permitir su inauguración oficial durante este mes de julio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.