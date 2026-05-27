Es oficial: confirman las fechas del primer tren entre Ciudad de México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo

Los proyectos ferroviarios de pasajeros, México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo, han revelado fechas clave para la llegada de las primeras unidades que operarán en sus diferentes rutas.

Ambas líneas terrestres se encuentran en su primera etapa de construcción, presentando un avance del 15.8%, en el caso de la línea México-Querétaro, y un 2% en el caso de la ruta en el norte del país, de acuerdo con autoridades federales.

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¿Cuándo llegarán los primeros trenes de estas rutas?

El titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), Andrés Lajous Loaeza, informó que las primeras unidades destinadas al recorrido entre Ciudad de México y Querétaro estarían listas hacia el cierre del primer semestre de 2027.

Para el corredor Saltillo-Nuevo Laredo, las autoridades prevén que los primeros trenes lleguen durante la segunda mitad de ese mismo año.

Estas fechas corresponden a la entrega inicial de las unidades ferroviarias, por lo que todavía faltarán etapas relacionadas con pruebas operativas, infraestructura y adecuaciones técnicas antes del inicio formal del servicio al público.

🚆Así fue el progreso de las obras del Tren México- Querétaro en esta semana del 18 al 22 de mayo. ¡No te lo pierdas! 👀 #noticias #trenmexicoqueretaro pic.twitter.com/Fk2ztAuBeg — Red365Noticias (@Red365N) May 25, 2026

¿Qué tipo de trenes contempla el proyecto?

Dentro de la estrategia ferroviaria nacional también se considera la adquisición de nuevos equipos eléctricos y diésel-eléctricos para distintas rutas del país. Entre ellos destacan 15 trenes destinados al tramo AIFA-Pachuca y a corredores del norte del territorio nacional. Respecto a esta ruta, autoridades federales señalaron que la primera unidad eléctrica arribaría en septiembre de 2026, siendo una de las líneas con mayor avance en todo México.

Las autoridades federales señalaron que actualmente ya se encuentran en fase de validación técnica varios modelos ferroviarios, incluyendo prototipos y revisiones de componentes antes del arranque de fabricación.

Además, el plan ferroviario contempla la adquisición de 47 trenes diésel-eléctricos para la primera fase de operación de las rutas del norte del país. Estas unidades estarán destinadas a corredores como Aeropuerto Ciudad de México-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, considerados estratégicos dentro del nuevo sistema nacional de transporte ferroviario de pasajeros.

¿Cómo avanzan otras obras ferroviarias en México?

Uno de los tramos con mayor actividad dentro del nuevo sistema ferroviario es el corredor Querétaro-Irapuato, donde actualmente se desarrollan trabajos de infraestructura en distintos puntos de la ruta. De acuerdo con reportes oficiales, este proyecto contempla una extensión de 108.2 kilómetros y ya mantiene múltiples frentes de obra activos de manera simultánea.

Las autoridades federales informaron que actualmente existen 15 frentes de trabajo operando sobre cerca de 48 kilómetros del trazado, mientras que el avance físico general ronda el 15%. Entre las labores que se realizan destacan armado de pilas, adecuación de vía y trabajos estructurales relacionados con la futura operación ferroviaria.

Este corredor forma parte de la estrategia para conectar el Bajío con el centro del país mediante transporte ferroviario de pasajeros, una de las regiones con mayor movilidad industrial, comercial y laboral de México.

¿Cuántos kilómetros de vías contempla el plan?

De acuerdo con la planeación federal, durante el actual sexenio se proyecta la construcción de más de 2 mil kilómetros de vías férreas destinadas al transporte de pasajeros.

La meta contempla distintas rutas distribuidas en varias regiones del país, incluyendo conexiones hacia el Bajío, el norte y el centro de México, donde actualmente se desarrollan obras, procesos técnicos y fabricación de nuevos trenes para las futuras operaciones ferroviarias.

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