Ni Edomex ni Querétaro: el municipio de Guanajuato que será la única ciudad con tren de carga y pasajeros en rutas separadas

Guanajuato está a punto de vivir una revolución en su movilidad. Mientras que en la mayoría de las ciudades el paso del tren de carga representa un obstáculo para la mancha urbana, el municipio de Celaya marcará un precedente nacional. Gracias a la consolidación del libramiento ferroviario, la ciudad logrará separar físicamente las rutas de carga de las de pasajeros. Este plan forma parte del sistema ferroviario impulsado por el Gobierno Federal y promete una regeneración urbana sin precedentes en la zona.

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¿Cómo será la nueva ruta y a qué velocidad viajará el tren?

De acuerdo con la información del IMIPE (Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Estadística), el tren de pasajeros no convivirá con las pesadas máquinas de carga. El nuevo servicio se construirá aprovechando el derecho de vía que Ferromex ha liberado al trasladar sus operaciones de carga fuera del centro de la ciudad.

La infraestructura está diseñada para la alta eficiencia:

Velocidad: El tren circulará entre los 160 y 200 kilómetros por hora .

El tren circulará entre los . Seguridad: En los tramos a nivel de piso, se instalará una malla perimetral de alta seguridad para evitar accidentes debido a la velocidad del convoy.

En los tramos a nivel de piso, se instalará una malla perimetral de alta seguridad para evitar accidentes debido a la velocidad del convoy. Obras especiales: Se contempla la creación de pasos inferiores en el Eje Nororiente y la avenida 2 de Abril para garantizar la fluidez vehicular y peatonal.

¿Qué pasará con la histórica estación de la colonia Alameda?

La estación de Celaya, inaugurada en 1883 y testigo de la Revolución Mexicana, volverá a cobrar vida. Como parte del proyecto, se planea la remodelación de la estación actual y la construcción de una nueva terminal en las antiguas instalaciones de Ferromex. Dado que el inmueble está catalogado por el INAH, cualquier intervención deberá ser evaluada y autorizada para preservar su valor histórico.

Además de la remodelación, el plan incluye obras de ingeniería:

Falso Túnel: Se construirá desde la avenida Tecnológico hasta la colonia Santa Anita. Lo más destacado es que, en la parte superior, donde hoy pasan las vías, se proyecta un parque lineal para el disfrute de los ciudadanos. Viaducto Elevado y Tren Aéreo: Un tramo pasará por detrás de Telmex de forma elevada, antes de salir de la ciudad y regresar al nivel del suelo. Museo: Se estudia convertir el antiguo almacén “Héroe de Nacozari” en un espacio dedicado a las Batallas de Celaya.

Se estima que el Tren Querétaro-Irapuato entre en funciones en el año 2027, conectando a miles de pasajeros y liberando finalmente a la mancha urbana del paso del tren de carga a finales de este mismo 2026.

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