Como suele ocurrir en diferentes épocas del año, suelen haber revisiones o retenes por parte de policías y esto suele generar incertidumbre sobre las facultades que tienen sobre los ciudadanos y los vehículos.

Antes de que te ocurra esta situación y para evitar situaciones que no corresponden, es importante conocer tus derechos como automovilista. Aunque la policía tiene facultades de vigilar el orden público, los ciudadanos también cuentan con herramientas legales de protección, aquí te las contamos.

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Los 5 derechos esenciales si la policía te detiene en tu carro

Desde la libertad de grabar toda la interacción hasta la propiedad privada que tiene tu vehículo, son algunos de los límites legales para protegerte en estas revisiones de vehículos.

Aquí te presentamos los cinco derechos fundamentales que tienes como conductor y actuar bajo el amparo de la ley:

Grabar en todo momento

Al estar en un espacio público y el oficial estar en funciones, tú puedes grabar toda la interacción con tu celular. No necesita tu permiso para grabarlo, por lo que puedes mantener el teléfono visible en todo momento y avisar que estás grabando el procedimiento.

No pueden revisar tu celular

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la policía ni el Ministerio Público, ni otra autoridad pueden revisar el contenido de tu celular. Solamente se permite con autorización de un juez, pero NO estás obligado a desbloquear ni entregar tu teléfono.

El policía deberá identificarse

Al ser un servidor público, tiene la obligación de identificarse y debe traer su nombre en el uniforme. Ya que cuentas con el derecho de saber quién y por qué te detiene, además de anotar la matrícula de la patrulla.

Conocer el motivo de la detención

Solo puedes ser detenido si cometiste una infracción al reglamento de tránsito. Cualquier entidad policiaca (Municipal, Estatal o Federal) solo puede pararte si cometiste un delito, por lo que no puedes ser retenido por una infracción vehicular.

Tu vehículo es propiedad privada

Nadie puede entrar a tu carro sin una orden legal, ya que tu automóvil es propiedad privada. Tampoco están obligados a revisar tu cajuela sin una causa justificada, aunque en los casos de una prueba de alcoholemia, una infracción clara o riesgo a la seguridad, la situación cambia.

¿Me puede parar un policía que no es de tránsito?

En todo el territorio nacional, cualquier policía puede parar tu vehículo de forma temporal si existe una situación de emergencia, un delito o si cometiste una infracción de tránsito evidente.

Sin embargo, a nivel nacional solamente agentes de tránsito autorizados tienen la facultad legal de emitir y cobrar multas viales.

Aunque existen excepciones, tal como ocurre en la Ciudad de México, donde la Secretaría de Seguridad Ciudadana facultó a algunos elementos de la Policía Auxiliar y Bancaria para levantar infracciones de tránsito, siempre y cuando estén capacitados.

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