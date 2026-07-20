Es oficial en Monterrey, permanecerá cerrado durante más de un mes el carril exprés de Av. Constitución: así es como puedes circular en julio 2026

Los automovilistas que utilizan diariamente la avenida Constitución, en Monterrey, deberán tomar precauciones durante las próximas semanas. De acuerdo con autoridades regias, el carril exprés permanecerá fuera de servicio por los trabajos de construcción de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro.

Aunque el cierre abarcará un periodo superior a un mes, en realidad se extenderá durante casi dos meses, por lo que también impactará buena parte de agosto. Mientras tanto, las autoridades ya definieron rutas alternas para facilitar la movilidad y reducir las afectaciones al tránsito durante las vacaciones de verano.

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¿Cuánto tiempo permanecerá cerrado el carril exprés?

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León y Metrorrey, la restricción comenzó el 7 de julio y permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026. El tramo afectado comprende el carril exprés de la avenida Constitución, desde el cruce con avenida Colón, a la altura de Parque Fundidora, hasta las inmediaciones de Pabellón M, sobre la calle Juárez.

Es importante señalar que la medida únicamente aplica al carril exprés. Los carriles ordinarios de la avenida Constitución continuarán operando con normalidad, por lo que los conductores podrán seguir utilizándolos durante el desarrollo de las obras.

Según las autoridades estatales, este periodo fue elegido para aprovechar la disminución del tránsito durante las vacaciones escolares y acelerar el avance del proyecto antes de que aumente nuevamente la circulación con el regreso a clases.

Avenida Constitución en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. pic.twitter.com/aIdKp7LhGs — JVL (@jvlopez) May 24, 2026

¿Cómo puedes circular durante julio?

De acuerdo con la información difundida por el Gobierno de Nuevo León, quienes transiten por la zona podrán utilizar distintas alternativas mientras permanezca cerrado el carril exprés.

Estas son las rutas sugeridas por las autoridades:

Hacia el Centro de Monterrey: carriles ordinarios de avenida Constitución, avenida Colón, avenida Fundidora e Isaac Garza.

carriles ordinarios de avenida Constitución, avenida Colón, avenida Fundidora e Isaac Garza. Hacia la zona poniente: Churubusco, Ruiz Cortines, Fundidora, Isaac Garza, Cuauhtémoc y Fleteros.

Churubusco, Ruiz Cortines, Fundidora, Isaac Garza, Cuauhtémoc y Fleteros. Con dirección a San Pedro: Padre Mier, Venustiano Carranza, Félix U. Gómez e Isaac Garza.

Padre Mier, Venustiano Carranza, Félix U. Gómez e Isaac Garza. Desde la zona sur: Eugenio Garza Sada y Félix U. Gómez para incorporarse posteriormente a los carriles ordinarios de Constitución.

Además, según autoridades del Metrorrey, se habilitó una incorporación temporal a la altura de Pabellón M para que los automovilistas puedan acceder nuevamente al carril exprés una vez superado el tramo donde se concentran los trabajos.

¿Por qué permanecerá cerrado el carril exprés?

De acuerdo con responsables del Metrorrey, el cierre permitirá intensificar las labores en el tramo donde se construyen las futuras estaciones Hospital de Ginecología y Palacio Municipal, dos puntos que requieren una mayor ocupación de la vialidad para continuar con la instalación de la infraestructura.

Según información oficial, durante este periodo también continuarán las obras del viaducto por donde circularán las Líneas 4 y 6 del Metro, así como diversos trabajos de infraestructura eléctrica necesarios para el desarrollo del proyecto.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Mientras permanezca vigente el cierre del carril exprés, las autoridades recomendaron a los automovilistas planear con anticipación sus recorridos y considerar tiempos de traslado más amplios.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Salir con mayor anticipación si el recorrido incluye la avenida Constitución.

Utilizar los carriles ordinarios de Constitución, que permanecerán abiertos.

Considerar las rutas alternas según el destino dentro de la zona metropolitana.

Mantenerse informado sobre posibles ajustes en la circulación mientras continúan las obras del Metro.

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