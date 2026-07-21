Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años, murió al interior de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas y ahora el gobierno del estado aseguró que ya se investiga la muerte por feminicidio.

Alejandra Quintos, madre de la menor, compartió en sus redes sociales el certificado de defunción de su hija en el que se establece “asfixia por sumersión” como la causa de muerte de Dafne Zapata Quintos.

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Fiscalía de Tamaulipas sigue con las investigaciones por la muerte de Dafne Zapata

Eduardo Govea Orozco, titular de la Fiscalía de Tamaulipas, afirmó que las investigaciones han permitido a la dependencia avanzar en cómo ocurrieron los hechos de la muerte de Dafne Zapata y conocer el contexto en que sucedió este lamentable hecho.

“Estas investigaciones a la fecha nos han permitido ya pasar a otra etapa procesal en donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades”, declaró Eduardo Govea.

Además, el titular de la dependencia confirmó la muerte por asfixia de Dafne Zapata Quintos: “Es asfixia. El técnico médico forense es asfixia, no le puedo dar otros detalles porque sería contribuir a esta especulación, pero sí, esta fue la causa de la muerte“.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso del fallecimiento de una menor en el municipio de Ciudad Madero pic.twitter.com/zp4tKNRmAk — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 21, 2026

Madre de Dafne Zapata reveló retrasos en la investigación

Este martes 21 de julio, Alejandra Quintos encabezó la tercera manifestación para exigir justicia tras el fallecimiento de su hija. Ciudadanos y activistas se hicieron presentes para apoyar a la mamá de la adolescente.

Alejandra Quintos cuestionó a las autoridades por la lentitud en este proceso en el que busca justicia para su hija: “Dicen que me espere, que cuento con todo el apoyo, esas son mentiras”, declaró.

“Fue torturada, sin alimento, sin comida, golpeada, sumergida en una cubeta o en otros tambos, no sé dónde la sumergieron”, declaró la madre de Dafne Zapata Quintos.

La señora Alejandra aseguró que los menores que acompañaban a su hija en la academia confirmaron repetidas agresiones contra Dafne y pide se sumen a la carpeta de investigación al considerarlos importantes para conseguir justicia.

Este martes se presentaron en las oficinas de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género. Se tiene prevista otra marcha pacífica este miércoles 22 de julio en Ciudad Mante.

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