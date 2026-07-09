Confirmado: San Luis Potosí ya tiene vuelo directo a Monterrey con Viva Aerobús; días y horarios del servicio

Viajar entre San Luis Potosí y Monterrey ya tiene una nueva opción directa por avión gracias a Viva Aerobús, quien inició la ruta entre ambas ciudades, una conexión útil para quienes viajan por trabajo, estudios, turismo, negocios o visitas familiares.

Además, la llegada directa a Monterrey funciona como punto de conexión hacia otras ciudades del país y del extranjero, por lo que el nuevo vuelo también amplía las opciones para viajar desde San Luis Potosí.

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¿Qué días opera el vuelo San Luis Potosí-Monterrey?

La nueva ruta de Viva Aerobús opera tres veces por semana. De acuerdo con la información difundida sobre el arranque del servicio, los vuelos están programados los siguientes días:

Martes

Jueves

Domingos

Esta frecuencia aplica en ambos sentidos de la ruta, tanto para el vuelo Monterrey-San Luis Potosí como para el regreso San Luis Potosí-Monterrey.

¿Cuáles son los horarios del vuelo directo a Monterrey?

Los horarios del servicio quedan de la siguiente manera:

Monterrey a San Luis Potosí: salida 12:30 horas y llegada 13:40 horas

salida 12:30 horas y llegada 13:40 horas San Luis Potosí a Monterrey: salida 14:15 horas y llegada 15:25 horas

El tiempo aproximado de vuelo es de 1 hora con 10 minutos. Sin embargo, antes de comprar el boleto es importante revisar el itinerario, ya que los horarios pueden ajustarse por operación, temporada o disponibilidad.

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¿A qué destinos puedes conectar desde Monterrey?

Uno de los puntos más importantes de esta ruta es que Monterrey funciona como ciudad de conexión para Viva Aerobus. Desde ahí, las y los viajeros potosinos pueden enlazar con más de 45 destinos nacionales e internacionales.

Entre las ciudades mencionadas como parte de la red de conexión están:

Nueva York

Miami

Orlando

Los Ángeles

Chicago

Houston

San Francisco

Además, la ruta también abre más opciones para viajar dentro de México, por lo que no solo sirve para llegar a Nuevo León, sino para continuar el trayecto desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

¿Dónde comprar boletos para el vuelo de Viva Aerobús?

Los boletos pueden comprarse en los canales oficiales de Viva Aerobús. La aerolínea señala como opciones:

Sitio oficial de Viva Aerobus: www.vivaaerobus.com

Viva App

Viva Tiendas

Call Center: 81 82 150 150

Agencias autorizadas

Antes de pagar, es importante revisar:

fecha

horario

aeropuerto de salida

tarifa

equipaje incluido

cargos adicionales

En el sitio oficial de Viva, la ruta San Luis Potosí-Monterrey ya aparece disponible, aunque las tarifas pueden cambiar según la fecha de viaje, la demanda y los servicios agregados.

¿Qué lugares de San Luis Potosí pueden aprovechar esta nueva conexión?

Con el vuelo directo desde Monterrey, algunos destinos turísticos de San Luis Potosí pueden quedar más al alcance de visitantes de Nuevo León y otros estados del norte. La nueva ruta facilita la llegada a la capital potosina y, desde ahí, abre la posibilidad de trasladarse a lugares como:

Real de Catorce

Xilitla

La Huasteca

Esto refuerza el valor de la ruta: el portal turístico de San Luis Potosí incluye a Real de Catorce y Xilitla entre sus Pueblos Mágicos, mientras que Visit México destaca a la Huasteca Potosina por atractivos como la Cascada de Tamul, Puente de Dios, ríos y paisajes naturales.

Esta operación se suma a la ruta que Viva Aerobús ya había iniciado desde San Luis Potosí hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Con esto, el estado amplía sus opciones de conectividad aérea durante 2026 y también se vuelve más accesible para quienes buscan visitar sus Pueblos Mágicos, sin depender únicamente de carretera o escalas largas.

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