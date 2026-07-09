Está prohibido en México: todos estos vehículos ya no pueden importarse y la aduana extrema medidas

Las autoridades mexicanas activan un cambio que configura el mercado de unidades usadas en el país, luego de que la aduana recibiera instrucciones para aplicar un filtro más estricto en el ingreso de camiones y vehículos pesados con motor a diésel. El ajuste busca frenar la entrada de tecnología contaminante y golpea directamente al sector del autotransporte que solía surtirse de unidades procedentes de Estados Unidos.

El Gobierno de México, a través de dos secretarías, confirma que la restricción no es temporal ni aplica solo a un tipo de unidad. La aduana revisará el año de fabricación del motor antes de autorizar cualquier trámite, y los importadores enfrentan nuevas obligaciones documentales que antes no existían para este tipo de operación.

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¿Cómo verificará la aduana los vehículos usados en México?

La aduana revisará que el motor del vehículo no exceda los 10 años de antigüedad en su año de fabricación al momento de la importación. Ese dato se vuelve el filtro central del nuevo esquema y deja fuera a unidades más viejas que antes ingresaban sin ese control.

El acuerdo actualiza una disposición de 2011 que se basaba en una norma menos exigente y ahora alinea los requisitos con estándares como el EPA 2010 y el EURO VI. Los motores certificados bajo esos esquemas ya cumplen los límites que México exige, mientras que las unidades más antiguas quedan bloqueadas en la frontera.

El objetivo declarado por ambas secretarías es reducir la emisión de contaminantes del transporte de carga, uno de los sectores con mayor huella en el país. La medida también busca frenar riesgos de seguridad vial asociados a unidades con más años de uso y actualiza un marco que llevaba más de una década sin cambios.

Los importadores de camiones y autobuses deben revisar la nueva normativa antes de iniciar cualquier trámite en la aduana para evitar rechazos o sanciones. Según datos de la industria, en 2024 ingresaron al país cerca de 30 mil unidades usadas desde Estados Unidos, cifra que hasta septiembre de este año ya rondaba las 19 mil.

Los camiones con motor diésel de más de 10 años ya no podrán importarse a México. (DANIEL BECERRIL/REUTERS)

¿Qué vehículos ya no podrán importarse a México?

La restricción aplica a las unidades con peso bruto vehicular mayor a 3 mil 857 kilogramos y motor a diésel. Entran en la lista los vehículos diseñados para transportar a 10 o más personas, además de camiones de carga y hormigoneras que superen ese umbral de peso.

El instrumento enumera fracciones arancelarias específicas para camiones, autobuses y unidades de carga, entre ellas la 8702.10.05, la 8704.21.04 y la 8705.40.02. La lista incluye también unidades clasificadas en fracciones como 8701.21.01 y 8704.42.02, siempre que su motor a diésel supere el peso bruto vehicular establecido.

Los importadores deberán declarar bajo protesta de decir verdad que el motor no fue alterado ni modificado antes de ingresar al país. Esa declaración queda sujeta a revisión y las autoridades podrán realizar inspecciones o verificaciones adicionales cuando detecten alguna inconsistencia en el trámite.

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