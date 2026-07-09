Buscan a Aurora Rebeca Flores en Topilejo, CDMX; desapareció en 2024, dos años después activaron Alerta Amber

¿La has visto? La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Aurora Rebeca Flores Ramos, una niña de 4 años que fue vista por última vez en compañía de Rebeca Ramos Quiroz, de 28 años, quien se presume es su madre y también permanece desaparecida.

La ficha de búsqueda establece que la menor y la joven fueron vistas por última vez el 12 de enero de 2024 en la colonia San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, en CDMX; sin embargo, la denuncia fue presentada el 8 de julio del presente año.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Aurora Rebeca Flores Ramos, de 4 años, vista por última vez el pasado 12 de enero del 2024, en la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan. pic.twitter.com/kKetLS0CRn — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) July 9, 2026

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Ficha de búsqueda de Aurora Rebeca Flores Ramos, niña desaparecida en 2024 en CDMX

Autoridades informan que la menor tiene cuatro años, aunque no se específica si los tenía cuando desapareció o es la edad actual. Además, tiene complexión delgada, tez clara, cabello castaño claro y ojos café oscuro.

Como señas particulares se mencionó un lunar en la mejilla izquierda. La última vez que se le vio iba con un vestido oscuro con estampado floral, chamarra azul marino, mallas rojas y zapatos beige.

Como se mencionó, la niña iba acompañada por una mujer de 28 años; sin embargo, no se dan más datos sobre ésta.

¿Existe “caducidad” en las denuncias por desaparición en México?

No existe un plazo de caducidad o prescripción en las denuncias de desaparición en el país, por lo que es obligación de las autoridades investigar sin importar cuántos años han pasado.

Lo cierto es que el tiempo es esencial, por lo que denunciar lo más rápido posible es vital para encontrar a las personas con vida y sanas; sin embargo, sin importar el tiempo, los requisitos para denunciar una desaparición en el país son:

Fotografías recientes y claras de la persona

de la persona Narración detallada de fecha, hora y lugar en donde fue vista por última vez

Datos de sus rasgos físicos , señas particulares y ropa que vestía al momento de su ausencia

, señas particulares y ropa que vestía al momento de su ausencia Documento de identificación de la persona

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