Retirarán la licencia de conducir en Guadalajara, Puebla, Tijuana, CDMX y Monterrey a todos los conductores que cometan esta infracción

Los conductores en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana enfrentan consecuencias que pocos anticipan cuando acumulan infracciones o cometen faltas que las autoridades clasifican como graves. La cancelación de licencia de conducir no es una amenaza menor: los reglamentos locales la establecen como respuesta directa a conductas que ponen en riesgo la vida de otras personas en la vía pública.

No se trata de una sanción federal homogénea, pero la tendencia es clara en todo el país: las ciudades endurecen las sanciones contra quienes manejen bajo efectos de alcohol o drogas, provoquen accidentes con lesionados o acumulen faltas peligrosas de forma reiterada. La pregunta que muchos conductores no saben responder es cuáles son exactamente las infracciones que activan ese castigo.

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¿Por qué retiran la licencia de conducir en CDMX, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Tijuana?

Los reglamentos de tránsito de estas ciudades clasifican ciertas conductas como infracciones graves, aquellas que elevan de forma directa el riesgo de un siniestro vial o generan daño efectivo a terceros. La cancelación de la licencia aplica como sanción adicional a la multa económica y, en algunos casos, al arresto administrativo, según la gravedad de la falta y la reincidencia del conductor.

Las infracciones que activan este proceso son conductas que las autoridades identifican como amenazas directas a la seguridad vial. Estas son las faltas por las que las autoridades de tránsito en estas ciudades pueden retirar tu licencia de conducir:

Conducir bajo los efectos del alcohol

Manejar bajo el efecto de drogas o sustancias psicoactivas

Exceder los límites de velocidad de forma peligrosa

No respetar semáforos, señales de alto o zonas peatonales

Invadir carriles exclusivos o confinados de forma reiterada

Provocar un accidente con personas lesionadas o fallecidas

Reincidir en faltas de tránsito consideradas peligrosas

Presentar documentos falsos para obtener o renovar la licencia

Agredir a agentes de tránsito durante una revisión o infracción

La reincidencia en cualquiera de estas faltas agrava la sanción aplicable de forma directa. Según la gravedad del caso, las autoridades también pueden determinar arresto administrativo como medida complementaria a la cancelación.

Cómo saber si tu licencia de conducir es falsa; evita multa de hasta 20 mil pesos Reincidir en infracciones peligrosas en Tijuana, Puebla o Monterrey deriva en la cancelación del documento. (Getty Images)

¿Qué deben hacer los conductores en Guadalajara, Tijuana, CDMX, Monterrey y Puebla para no perder su licencia?

Cumplir los reglamentos de tránsito vigentes es la única garantía real contra la cancelación. Las autoridades de estas ciudades revisan el historial de infracciones del conductor y el nivel de riesgo que generó su conducta antes de aplicar la sanción más severa.

Estas son las medidas concretas para evitar que las autoridades te retiren la licencia de conducir en estas ciudades:

No conducir tras consumir alcohol

No manejar bajo efectos de drogas o medicamentos que alteren la capacidad de reacción

Respetar los límites de velocidad en todo momento

Ceder el paso a peatones y ciclistas

No invadir carriles exclusivos ni confinados

Mantener vigente la licencia y la documentación del vehículo

Evitar acumular multas o puntos de penalización

Acatar las indicaciones de los agentes de tránsito

Revisar periódicamente si existen infracciones pendientes en las plataformas oficiales de cada municipio

Quienes ya cuenten con infracciones previas deben atender su situación antes de que derive en cancelación: liquidar adeudos y asistir a cursos de educación vial si la autoridad lo requiere son pasos que pueden marcar la diferencia entre conservar o perder el documento.

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