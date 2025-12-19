Volaris y Viva Aerobus se unen para crear nuevo grupo de aerolíneas de bajo costo

Las dos aerolíneas más concurridas de México, Volaris y Viva Aerobus, informaron que acordaron fusionarse, creando un nuevo grupo de aerolíneas de bajo costo que se convertiría en la aerolínea nacional más grande del país.

Las aerolíneas continuarán operando bajo sus marcas existentes, preservando operaciones comerciales independientes y al mismo tiempo combinando la propiedad a nivel de holding, dijeron las compañías en una declaración conjunta.

Ambas aerolíneas vuelan exclusivamente con Airbus y operan rutas similares. Su mayor competidor es Aeroméxico.

"Esperamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permita materializar importantes oportunidades de crecimiento para los viajes aéreos en México", afirmó el director ejecutivo de Volaris, Enrique Beltranena.

El acuerdo promovería los viajes aéreos de bajo costo en México al impulsar su red y reducir los costos operativos, lo que, a su vez, contribuiría al crecimiento económico del país, dijeron ambas aerolíneas en su comunicado.

Las compañías esperan que el acuerdo se cierre en 2026, con las acciones cotizando en México y Nueva York. El acuerdo requerirá la aprobación de los reguladores antimonopolio y probablemente generará oposición por parte de Aeroméxico, que actualmente es la mayor aerolínea mexicana de viajes internacionales y representa aproximadamente un tercio del negocio nacional, al igual que Volaris y Viva.

Fusión de iguales

Según los términos del acuerdo, las compañías fusionarán sus sociedades controladoras en una fusión entre iguales. Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión de la sociedad controladora de Volaris, mientras que los inversionistas actuales de Volaris conservarán sus participaciones, quedando cada una con el 50% de la propiedad.

El mayor accionista de Volaris es la firma de capital privado Indigo Partners, que también controla la aerolínea estadounidense Frontier y la chilena JetSMART. Viva es propiedad privada y está controlada por el grupo de transporte IAMSA, encabezado por el magnate del transporte Roberto Alcántara.

La junta directiva del nuevo grupo estará compuesta por miembros de ambas compañías y presidida por Alcántara.

El acuerdo se produce en medio de años de turbulencia en el mercado de aviación mexicano, incluyendo disputas con los reguladores estadounidenses.

