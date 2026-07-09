Es oficial por Siteur Jalisco: cambia la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto y así funcionará a partir de ahora

La ruta T01 del sistema de transporte Línea 5 Macro Aeropuerto modificó su trayecto en Jalisco para conectar de forma directa las terminales aéreas con el Anillo Periférico, terminando su recorrido habitual en la estación Chapalita Inn.
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¿Cuáles son las estaciones de la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto?
Las estaciones oficiales de la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto se dividen en dos tramos principales según su trayecto:
Tramo Carretera a Chapala (Carril exclusivo)
- Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Estación de origen)
- San José del Quince
- La Piedrera
- La Gigantera
- Las Liebres
- Periférico (Nodo de transferencia e interconexión)
Tramo Anillo Periférico (Infraestructura compartida)
- Periférico Sur (Conexión con Línea 1 del Tren Ligero)
- ITESO
- López Mateos
- Ciudad Judicial
- Chapalita Inn (Estación terminal regular)
Los días de partido en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), se activa una variante denominada T01-A que extiende el recorrido desde Chapalita Inn hasta la estación Tabachines.
¿Qué costos y opciones de descuento aplican para los transbordos en el Siteur Jalisco?
La tarifa general para abordar este sistema eléctrico se fijó en 11 pesos, mientras que los estudiantes acceden a un costo preferencial de 5 pesos. Las personas de la tercera edad y grupos vulnerables reciben un descuento del 50% al pagar con su tarjeta electrónica.
Los beneficios de interconectividad vigentes agilizan el cambio de transporte mediante el siguiente esquema tarifario:
- Mi Macro Periférico: otorga transbordo 100% gratuito al realizar el cambio de unidad en el tramo sur o poniente.
- Línea 1 del Tren Ligero: aplica la mitad de descuento en el pasaje al ingresar en la estación Periférico Sur.
- Línea 4 de Mi Tren: descuenta el 50% del costo total de enlace en el nodo de conexión Adolf Horn.
La Línea 5 Macro Periférico brinda servicio en un horario continuo de 3:30 a. m. a 10:30 p. m. con frecuencias de paso de 15 minutos en el corredor principal. Los centros de control del Siteur Jalisco mantendrán los esquemas de videovigilancia y monitoreo vigentes durante el presente periodo de operaciones anuales.
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