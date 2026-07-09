Es oficial por Siteur Jalisco: cambia la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto y así funcionará a partir de ahora

La ruta T01 del sistema de transporte Línea 5 Macro Aeropuerto modificó su trayecto en Jalisco para conectar de forma directa las terminales aéreas con el Anillo Periférico, terminando su recorrido habitual en la estación Chapalita Inn.

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¿Cuáles son las estaciones de la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto?

Las estaciones oficiales de la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto se dividen en dos tramos principales según su trayecto:

Tramo Carretera a Chapala (Carril exclusivo)

Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Estación de origen)

San José del Quince

La Piedrera

La Gigantera

Las Liebres

Periférico (Nodo de transferencia e interconexión)

Tramo Anillo Periférico (Infraestructura compartida)

Periférico Sur (Conexión con Línea 1 del Tren Ligero)

ITESO

López Mateos

Ciudad Judicial

Chapalita Inn (Estación terminal regular)

Los días de partido en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), se activa una variante denominada T01-A que extiende el recorrido desde Chapalita Inn hasta la estación Tabachines.

¿Qué costos y opciones de descuento aplican para los transbordos en el Siteur Jalisco?

La tarifa general para abordar este sistema eléctrico se fijó en 11 pesos, mientras que los estudiantes acceden a un costo preferencial de 5 pesos. Las personas de la tercera edad y grupos vulnerables reciben un descuento del 50% al pagar con su tarjeta electrónica.

Los beneficios de interconectividad vigentes agilizan el cambio de transporte mediante el siguiente esquema tarifario:

Mi Macro Periférico: otorga transbordo 100% gratuito al realizar el cambio de unidad en el tramo sur o poniente.

otorga transbordo 100% gratuito al realizar el cambio de unidad en el tramo sur o poniente. Línea 1 del Tren Ligero: aplica la mitad de descuento en el pasaje al ingresar en la estación Periférico Sur.

aplica la mitad de descuento en el pasaje al ingresar en la estación Periférico Sur. Línea 4 de Mi Tren: descuenta el 50% del costo total de enlace en el nodo de conexión Adolf Horn.

La Línea 5 Macro Periférico brinda servicio en un horario continuo de 3:30 a. m. a 10:30 p. m. con frecuencias de paso de 15 minutos en el corredor principal. Los centros de control del Siteur Jalisco mantendrán los esquemas de videovigilancia y monitoreo vigentes durante el presente periodo de operaciones anuales.

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