Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Rubén Rocha Moya está en su casa y sin protección, asegura Gobierno Federal
/México/Nota

Es oficial por Siteur Jalisco: cambia la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto y así funcionará a partir de ahora

El recorrido cuenta además con distintas opciones de transbordo y descuentos para estudiantes, adultos mayores y grupos vulnerables.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ignacio Poggio

La ruta T01 del sistema de transporte Línea 5 Macro Aeropuerto modificó su trayecto en Jalisco para conectar de forma directa las terminales aéreas con el Anillo Periférico, terminando su recorrido habitual en la estación Chapalita Inn.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuáles son las estaciones de la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto?

Las estaciones oficiales de la ruta T01 de la Línea 5 Macro Aeropuerto se dividen en dos tramos principales según su trayecto:

Tramo Carretera a Chapala (Carril exclusivo)

  • Aeropuerto Internacional de Guadalajara (Estación de origen)
  • San José del Quince
  • La Piedrera
  • La Gigantera
  • Las Liebres
  • Periférico (Nodo de transferencia e interconexión)

Tramo Anillo Periférico (Infraestructura compartida)

  • Periférico Sur (Conexión con Línea 1 del Tren Ligero)
  • ITESO
  • López Mateos
  • Ciudad Judicial
  • Chapalita Inn (Estación terminal regular)

Los días de partido en el Estadio Akron (Estadio Guadalajara), se activa una variante denominada T01-A que extiende el recorrido desde Chapalita Inn hasta la estación Tabachines.

¿Qué costos y opciones de descuento aplican para los transbordos en el Siteur Jalisco?

La tarifa general para abordar este sistema eléctrico se fijó en 11 pesos, mientras que los estudiantes acceden a un costo preferencial de 5 pesos. Las personas de la tercera edad y grupos vulnerables reciben un descuento del 50% al pagar con su tarjeta electrónica.

Los beneficios de interconectividad vigentes agilizan el cambio de transporte mediante el siguiente esquema tarifario:

  • Mi Macro Periférico: otorga transbordo 100% gratuito al realizar el cambio de unidad en el tramo sur o poniente.
  • Línea 1 del Tren Ligero: aplica la mitad de descuento en el pasaje al ingresar en la estación Periférico Sur.
  • Línea 4 de Mi Tren: descuenta el 50% del costo total de enlace en el nodo de conexión Adolf Horn.

La Línea 5 Macro Periférico brinda servicio en un horario continuo de 3:30 a. m. a 10:30 p. m. con frecuencias de paso de 15 minutos en el corredor principal. Los centros de control del Siteur Jalisco mantendrán los esquemas de videovigilancia y monitoreo vigentes durante el presente periodo de operaciones anuales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO