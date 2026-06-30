San Luis Potosí confirma por decreto un cambio importante en los trámites de divorcios

Trámites como adopciones, reconocimientos y divorcios tendrán tiempos más cortos en San Luis Potosí. El cambio forma parte de un decreto estatal que ajusta la operación del Registro Civil y reduce la carga de documentos en ventanilla, reduciendo procesos en hasta 30 minutos.

La medida aplica al divorcio administrativo, una vía ante el Registro Civil para parejas que están de acuerdo y cumplen con los requisitos legales.

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¿Qué trámites tendrán menos espera?

A través del decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis”, se estableció una simplificación administrativa para trámites de uso frecuente en el Registro Civil. El ajuste alcanza:

Adopciones

Reconocimientos voluntarios

Reconocimientos jurisdiccionales

Divorcios administrativos

El ajuste reduce el tiempo general de resolución, que antes podía llegar hasta ocho días hábiles. Incluso, y bajo el nuevo esquema, algunos procesos podrán atenderse casi de inmediato y los extractos de actas podrán expedirse en hasta 15 minutos.

Además, la carga regulatoria baja de 28 a 23 requisitos, tras eliminar cinco documentos considerados innecesarios. Con ello, el Registro Civil busca agilizar la atención en ventanilla y evitar trámites duplicados.

Diversos trámites verán reducido su tiempo de proceso. La nueva norma reduciría también otros trámites a un solo día. (krisanapong detraphiphat/Getty Images)

¿Qué documentos dejarán de pedir?

En el caso del divorcio administrativo, el decreto elimina tres requisitos que alargaban el trámite:

Certificado médico de no gravidez

Ratificación de solicitud

Fijación de domicilios especiales

El documento oficial señala que estos candados administrativos generaban retrasos y podían abrir espacio a decisiones discrecionales. Con el nuevo esquema, la intención es que las personas no entreguen papeles que la autoridad puede verificar por medios internos.

En adopciones y reconocimientos, además, ya no deberán pedirse actas de nacimiento duplicadas cuando la información pueda consultarse en plataformas estatales. Esto busca reducir vueltas innecesarias en ventanilla.

¿Habrá sanciones para funcionarios?

Una vez que el decreto entre en vigor, el personal del Registro Civil no deberá solicitar documentos eliminados. Si algún servidor público insiste en pedirlos, podrá enfrentar procedimientos de sanción administrativa o jurisdiccional.

La reforma fue firmada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, y forma parte de una estrategia para reducir burocracia y posibles actos de corrupción en trámites civiles.

Antes de iniciar un procedimiento, la persona usuaria puede preguntar si los requisitos ya fueron actualizados conforme al decreto. Si le piden un documento eliminado, puede solicitar el fundamento legal vigente antes de continuar.

¿Cuándo entran en vigor los cambios?

El decreto establece un plazo de 20 días hábiles para su entrada en vigor. Es decir, los nuevos tiempos y la eliminación de requisitos aplicarán hasta que se cumpla ese periodo marcado en el documento oficial.

Mientras se actualizan las ventanillas, se recomienda revisar el trámite directamente con el Registro Civil. Así se puede confirmar qué documentos siguen vigentes, si ya opera el nuevo esquema y si se requiere cita previa.

Para atención presencial, la Dirección del Registro Civil de San Luis Potosí tiene su oficina central en Bolívar 965, en el Centro de la capital potosina. En el Catálogo Estatal de Trámites y Servicios aparece atención de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, aunque algunos procedimientos pueden variar según la oficialía o el municipio.

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