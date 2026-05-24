Es oficial: San Luis Potosí sumará nuevos vuelos a estos 5 destinos a partir de junio

San Luis Potosí ampliará su conectividad aérea a partir del 2 de junio de 2026 con el arranque de cinco nuevos vuelos operados por Volaris desde el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga. La expansión busca fortalecer tanto el turismo como los viajes de negocios desde la entidad.

La Secretaría de Turismo de San Luis Potosí (SECTUR) señaló que la ampliación de rutas coincide con un momento de crecimiento de la movilidad aérea regional y corporativa.

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¿A qué destinos volará Volaris desde San Luis Potosí a partir de junio?

Los nuevos destinos confirmados desde el aeropuerto potosino son:

Chicago

Monterrey

Guadalajara

Puerto Vallarta

Puebla

La titular de la SECTUR de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, celebró las nuevas rutas y sostuvo que han recibido el visto bueno de usuarios y operadores turísticos. Según lo trascendido, operadores del sector ya integran las nuevas conexiones en paquetes turísticos y esquemas de viaje corporativo.

¿Qué impacto tendrán los nuevos vuelos en el turismo de San Luis Potosí?

La SECTUR estatal señaló que el panorama turístico de 2026 ha mostrado indicadores positivos en lo que va del año. Además, esperan que la afluencia de visitantes crezca aún más durante las vacaciones de verano.

Sumado a eso, recientemente se produjo uno de los mayores aumentos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de San Luis Potosí, por lo que la apertura de nuevos vuelos abre nuevas oportunidades para la entidad.

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