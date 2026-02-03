Viva Aerobús anuncia dos nuevas rutas desde San Luis Potosí

San Luis Potosí ampliará su conectividad aérea a partir de este año con el lanzamiento de dos nuevas rutas operadas por Viva Aerobús, la aerolínea de bajo costo que busca facilitar los desplazamientos nacionales desde la entidad. El anuncio se realizó en una rueda de prensa encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, junto con representantes de la aerolínea y del operador aeroportuario Grupo OMA.

Las dos nuevas rutas desde San Luis Potosí

Las negociaciones para concretar estos vuelos tomaron varios meses, según explicó Walfred Castro Novelo, representante de Viva Aerobús, quien agradeció la disposición tanto del gobierno estatal como de OMA para llegar a un acuerdo que beneficie a los potosinos. El resultado son dos conexiones que entrarán en operación en fechas distintas:



San Luis Potosí – AIFA: Comenzará el 23 de marzo con siete vuelos semanales (uno diario). La salida desde el Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" será alrededor de la 1:00 de la tarde, con servicio de ida y vuelta.

Arrancará el 30 de junio con tres o cuatro frecuencias semanales, también con itinerario redondo.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante el anuncio fueron los precios. Castro Novelo señaló que, en línea con el modelo low cost de la aerolínea, el costo inicial para viajes redondos oscilará entre los 1800 y 1900 pesos. Una diferencia notable frente a lo que actualmente ofrecen otras líneas aéreas en la ruta a la Ciudad de México, donde los boletos suelen rondar entre los 6000 y 10000 pesos.

El gobernador Gallardo celebró el acuerdo como un paso clave para impulsar el turismo y la economía local. "Más movimiento, más visitantes, más inversión", expresó en redes sociales al difundir la noticia. Además, manifestó su expectativa de que este 2026 el aeropuerto potosino supere por primera vez la barrera del millón de pasajeros, un hito que, según sus palabras, abriría la puerta a futuras ampliaciones de la terminal y a nuevas rutas.

El Aeropuerto Internacional "Ponciano Arriaga" ha registrado un crecimiento sostenido en los últimos años, y la llegada de Viva Aerobús refuerza su posición como punto estratégico para el centro-norte del país. Con estas dos rutas, los residentes de San Luis Potosí tendrán opciones más accesibles para viajar a la capital del país o a uno de los principales centros industriales y comerciales como Monterrey, sin necesidad de traslados terrestres largos o tarifas elevadas.

La aerolínea ya opera en otras ciudades del país con un esquema de precios competitivos y su incursión en San Luis Potosí responde a una estrategia de expansión que busca conectar regiones con menor oferta aérea. Los primeros vuelos a la Ciudad de México despegarán en poco más de un mes, marcando el inicio de una nueva etapa para la movilidad en la entidad.