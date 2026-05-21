El próximo martes 26 de mayo terminará la tarifa especial por inauguración del Tren Suburbano que conecta Buenavista y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y ahora tendrá nuevos precios el traslado desde la Ciudad de México (CDMX) al Estado de México (Edomex).
Los precios irán desde los 11.50 a los 110 pesos, conviene recordar que el costo depende de los kilómetros que el usuario viaje.
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¿Cuál será el precio oficial del Tren Suburbano Buenavista-AIFA?
De acuerdo al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el precio autorizado para este transporte público quedará de la siguiente manera:
- Viaje corto (0 a 12.89 km): 11.50 pesos
- Viaje medio (12.9 a 25.59 km): 25.50 pesos
- Viaje largo (25.60 a 37.6 km): 40 pesos
- De Buenavista al AIFA (0 a 41.2 km) 110 pesos
Para ingresar a este transporte se necesita la Tarjeta de Movilidad Integrada (TMI) de la Ciudad de México, ya que por el momento no permite la tarjeta del Tren Suburbano normal.
Asimismo, se estableció que toda persona que mida menos de 1.15 metros de estatura no pagará pasaje.
Horarios oficiales del Tren Suburbano Buenavista-AIFA
Asimismo, el Reglamento del Tren Buenavista-Lechería-AIFA establece cuál será el horario en que operará este transporte público:
Primera salida
- De lunes a viernes a las 05:00 horas
- Sábado: 06:07 horas
- Domingos y días festivos: 07:01 horas
Última salida
- De lunes a viernes: 00:01 horas
- Sábado: 00:07 horas
- Domingo y días festivos: 01:00 horas
Última llegada
- De lunes a viernes: 00:51 horas
- Sábado: 00:49 horas
- Domingo y días festivos: 00:51 horas
Conexión del Tren Suburbano Buenavista-AIFA con CDMX y Edomex
Si tú vas a utilizar este transporte y haces conexión con la CDMX o el Edomex, entonces estas son las rutas ideales para ti:
- Conexión con el Tren Suburbano: comparte las estaciones Buenavista, Fortuna, Tlalnepantla, San Rafael y Lechería; no hay conexión en Tultitlán y Cuautitlán
- En la estación Buenavista hay enlaces con la Línea B del Metro CDMX, así como las Líneas 1 y 4 del Metrobús CDMX
- Estación Fortuna colinda con la Línea 6 del Metro CDMX
- Estación Lechería colinda con la Línea 2 del Mexibús Edomex
- Estación AIFA conecta con el Aeropuerto Felipe Ángeles y la Línea 1A del Mexibús Edomex
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