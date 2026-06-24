Volaris lanza vuelo directo entre San Luis Potosí y Chicago: días, horarios y cómo comprar

Viajar entre San Luis Potosí y Chicago ya tendrá una opción directa con Volaris. La aerolínea anunció la habilitación de la venta de boletos para esta nueva ruta internacional, una alternativa para quienes buscan evitar escalas o traslados largos desde otros aeropuertos.

El detalle importante es que los días y horarios cambian según el sentido del viaje. Por ello, antes de comprar, los pasajeros deben revisar si saldrán desde San Luis Potosí o desde Chicago, ya que la ruta no opera igual todos los días.

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¿Qué días vuela Volaris entre San Luis Potosí y Chicago?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Turismo de San Luis Potosí, el vuelo directo entre San Luis Potosí y Chicago operará con los siguientes días y horarios:

San Luis Potosí - Chicago

Días de operación: lunes, miércoles y viernes.



Salida: 13:28 horas.



Llegada: 18:05 horas.

Chicago - San Luis Potosí

Días de operación: martes, jueves, sábado y domingo.



Salida: 19:30 horas.



Llegada: 22:36 horas.

Antes de comprar, los pasajeros deben confirmar disponibilidad, tarifa final y horario directamente en la plataforma de la aerolínea. Los horarios pueden cambiar según la temporada, disponibilidad o ajustes de la aerolínea. Por ello, el dato final debe confirmarse directamente al momento de comprar el boleto.

¿Cómo comprar boletos del vuelo San Luis Potosí-Chicago?

La compra ya se puede hacer desde el sitio oficial de Volaris. Para buscar la ruta, los pasajeros deben ingresar al portal de la aerolínea y seleccionar el origen y destino correspondiente.

La ruta aparece identificada por Volaris como San Luis Potosí (SLP) - Chicago (MDW). Esto significa que el vuelo llega al Aeropuerto Internacional Midway, una terminal distinta al Aeropuerto O’Hare.

Pasos básicos para comprar:

Entrar al sitio oficial de Volaris. Elegir viaje sencillo o redondo. Seleccionar San Luis Potosí como origen y Chicago como destino, o al revés. Revisar las fechas disponibles según los días de operación. Comparar tarifa, equipaje y servicios adicionales. Confirmar el pago solo dentro de la plataforma oficial.

Actualmente, y tras el anuncio, Volaris ya muestra vuelos entre San Luis Potosí y Chicago en su buscador. Aun así, el precio final puede cambiar según la fecha de viaje, la demanda, la Tarifa de Uso de Aeropuerto y los servicios adicionales que elija cada pasajero, como equipaje, selección de asiento o prioridad de abordaje.

Por eso, antes de pagar, es importante revisar el desglose completo de la compra y no quedarse solo con la tarifa inicial que aparece en pantalla.

¿Qué otras rutas abrió Volaris desde San Luis Potosí?

Además de este vuelo internacional, la aerolínea también abrió rutas nacionales hacia:

Guadalajara

Monterrey

Puebla

Puerto Vallarta

Estas nuevas opciones amplían la conectividad del estado con destinos turísticos, comerciales y familiares. En el caso de Guadalajara y Monterrey, también se trata de ciudades que son sedes de partidos del Mundial 2026, por lo que la ruta puede ser útil para quienes planean viajes durante ese periodo.

Con la apertura de estas cinco rutas, San Luis Potosí suma 10 destinos operados desde la entidad. De acuerdo con Nancy Galavez Lomelí, gerente de desarrollo de mercados México de Volaris, algunos vuelos inaugurales pueden tener precios desde los 99 pesos. Sin embargo, lo más recomendable es realizar la reserva y confirmar los precios y descuentos vigentes.

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