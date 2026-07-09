Rubén Rocha Moya está en su casa y sin protección, asegura Gobierno Federal

El Gobierno Federal aseguró que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra en su casa y sin protección de las Fuerzas Armadas.

Durante este jueves 9 de julio, la Administración Federal negó que “tengan escondido” al integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), luego de que transcendiera dicha información.

“El señor está en su casa, es más, ni siquiera tiene protección federal, para que a todo el mundo le quede claro”, puntualizaron durante esta mañana.

El Gabinete de Seguridad informa: pic.twitter.com/ExG1J2aS2b — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) July 9, 2026

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Gabinete de Seguridad aclara situación actual de Rubén Rocha Moya

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad Federal negó categóricamente que el gobernador con licencia se encuentre en bajo resguardo del Ejército en la 9º zona militar o en cualquier otra sede de esta institución.

Asimismo, rechazaron que exista alguna acción para proteger u ocultar personas que enfrenten investigaciones tanto en el ámbito federal como a nivel internacional.

“En el Gobierno de México no se protege a nadie. La política de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos, filiaciones políticas o relaciones personas; sus resultados son públicos y verificables”, se pudo leer en un comunicado oficial.

Rocha Moya reapareció en redes sociales

En medio de la polémica, Rocha Moya reapareció en redes sociales y recordó que lleva 69 días como gobernador con licencia, lo cual, presuntamente, hizo desde su convicción y confianza en las leyes mexicanas.

Además, sentenció que no es cuidado por el Gobierno Mexicano: “No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”, puntualizó.

Finalmente, sentenció que las acusaciones en su contra son falsas.

El día de hoy se cumplen 69 días de que solicité licencia al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa.



Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) July 9, 2026

Rubén Rocha fuera del ojo público desde que pidió licencia

El militante morenista se encontraba fuera del ojo público desde el 1 de mayo, luego de que se dio a conocer que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo señaló, junto a nuevo funcionarios mexicanos más, de presuntos nexos con grupos del narcotráfico, específicamente Los Chapitos.

De aquel día, hasta la fecha, sólo apareció públicamente y en redes sociales el 26 de mayo cuando acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a las acusaciones en su contra en EUA.

En este tiempo se ha referido, en diversas ocasiones que se encuentra resguardado por elementos de las Fuerzas Armadas; sin embargo, el Gobierno Federal siempre lo ha negado, incluido el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Lo anterior tomó fuerza, luego de que fue atacada una propiedad del morenista en Sinaloa; sin embargo, autoridades informaron que no se encontraba en el lugar.

Reservan por cinco años la información entre México y EUA sobre Rubén Rocha

Finalmente, una solicitud de transparencia reveló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó por cinco años la información relacionada con la comunicación entre Estados Unidos y México respecto al gobernador con licencia y el senador Enrique Inzunza.

Hasta el momento, la dependencia no se ha referido al asunto.

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