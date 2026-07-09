Es oficial en el Congreso de Jalisco: presentan propuesta que impactaría en el suministro del agua en Guadalajara

El Congreso de Jalisco analiza una propuesta de financiamiento de 20 mil millones de pesos para rescatar al SIAPA, renovar la infraestructura hidráulica y solucionar los problemas de contaminación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

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¿En qué consiste la iniciativa del Poder Legislativo para transformar el abastecimiento de agua en Guadalajara?

La estrategia de rescate hídrico busca financiamiento para revertir el desgaste de las tuberías que provoca el flujo de agua turbia y con mal olor en la metrópoli. La diputada Brenda Carrera García avaló recurrir a créditos o asociaciones público-privadas para limpiar el agua que reciben miles de hogares en Jalisco.

Se espera que esta importante inversión resuelva las deficiencias del sistema mediante distintas obras estratégicas:

Acueducto sustituto: edifica una nueva línea de conducción desde el lago de Chapala hasta Guadalajara para asegurar el traslado del líquido.

edifica una nueva línea de conducción desde el lago de Chapala hasta Guadalajara para asegurar el traslado del líquido. Planta Miravalle: rehabilita la planta potabilizadora número 1 para corregir los procesos de purificación del recurso hídrico.

rehabilita la planta potabilizadora número 1 para corregir los procesos de purificación del recurso hídrico. Sistema de interconexión: construye un bypass para mantener el abasto regular en las colonias durante las jornadas de obra.

¿Cómo operará el SIAPA para limpiar las finanzas y frenar la contaminación en los municipios de Jalisco?

La viabilidad del plan requiere corregir los problemas administrativos que limitan la recaudación anual del organismo intermunicipal de servicios. El SIAPA enfrenta mermas físicas debido a las fugas crónicas de agua potable en las redes subterráneas obsoletas de la urbe. Los análisis de la cartera vencida revelan que el 35% de los deudores históricos del organismo corresponde a empresas que evaden sus pagos correspondientes.

La propuesta contempla una inversión inicial de 5 mil millones de pesos como parte de una estrategia global para modernizar las plantas potabilizadoras. Los departamentos de cobranza y las áreas de ingeniería intensificarán las auditorías a los consumidores comerciales y la reparación de tuberías en los barrios afectados.

SIAPA El SIAPA necesita financiación para hacerle frente a las obras proyectadas. (@siapagdl)

¿Qué obras del plan integral están en marcha para combatir la crisis de calidad del agua en Jalisco?

Las brigadas de ingeniería civil iniciaron el despliegue de maquinaria para consolidar las primeras obras de infraestructura urgente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El director general del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, informó que los frentes de trabajo activaron la construcción de un nuevo módulo en la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, instalación que procesa más de la mitad del agua que consume la urbe. Los técnicos desarrollan en paralelo la segunda etapa del acueducto y sistema de bombeo de La Calera para transferir el abasto hacia el sistema Chapala-Guadalajara, sumando la edificación del colector Villa Fontana entre Tlaquepaque y Tlajomulco, junto con el saneamiento de la cuenca de El Ahogado.

El financiamiento global de largo alcance requiere el aval de los diputados para configurar los esquemas de inversión público-privada o líneas de crédito bancario. El jefe de Gabinete estatal, Alberto Esquer Gutiérrez, confirmó que enviarán la solicitud formal de financiamiento al Congreso de Jalisco para abrir el análisis de los proyectos estratégicos. El paquete económico contempla la reconversión y ampliación de las Plantas Potabilizadoras 1, 3 y 5, además de la sustitución completa del acueducto Chapala-Guadalajara, obras diseñadas para disminuir de forma permanente el impacto ambiental, los costos de bombeo eléctrico y la extracción directa en el Lago de Chapala.

Los análisis técnicos de la comisión de agua estiman que los primeros resultados tangibles en la transparencia y pureza del flujo domiciliario ocurrirán en un plazo menor a un año.

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