Super Niño provocará lluvias extremas y calor sofocante: UNAM

El fenómeno de El Niño parace estar muy cerca, de acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional , que advirtió que se espera que alcance la categoría de “super fuerte”, lo que significa que habrá lluvias extremas y calor sumamente sofocante.

Ante ello, Francisco Estrada Porrúa, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, explicó que podríamos tener condiciones de sequía, huracanes y lluvias extremas con impactos en la agricultura y la disponibilidad de agua.

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¿Cómo impactará el fenómeno de El Niño en México?

Francisco Estrada señaló que todo apunta a que el Super Niño podría convertise en un evento histórico por la fuerza con la que impactará.

Y es que provocará temperaturas extremadamente fuertes, sequías y por otro lado lluvias torrenciales.

El Niño es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera y modifica la probabilidad de ocurrencia de huracanes, así como la intensidad eventos extremos de temperatura y lluvia en diversas partes del mundo.

¿Cómo serán los huracanes este 2026?

De acuerdo con Francisco Estrada, El Niño provocará que los huracanes sean más fuertes y que sea muy rápida su intensificación.

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