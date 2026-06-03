Es oficial: Aeropuerto de Monterrey confirma sorprendente noticia

El Aeropuerto Internacional de Monterrey reportó una disminución en el tráfico de pasajeros durante abril de 2026, de acuerdo con cifras dadas a conocer por Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). La reducción se observó tanto en vuelos nacionales como internacionales, aunque fue este último segmento el que registró el mayor retroceso.

Pese a este comportamiento mensual, los resultados acumulados del año muestran un panorama distinto. Entre enero y abril, la terminal aérea mantuvo un crecimiento respecto al mismo periodo de 2025, reflejando que la demanda de viajes continúa mostrando fortaleza en el largo plazo.

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Monterrey registra caída de pasajeros en abril

Durante abril de 2026, el aeropuerto movilizó 1 millón 275 mil 068 pasajeros, cifra inferior a los 1 millón 377 mil 714 registrados en abril del año anterior. Esto representó una disminución anual de 7.2%.

Aunque la baja fue visible durante el mes, el desempeño acumulado sigue siendo favorable. Entre enero y abril, el aeropuerto atendió 4 millones 816 mil 901 pasajeros, lo que equivale a un crecimiento de 3.3% respecto al mismo periodo de 2025.

Los datos reflejan un comportamiento mixto para una de las principales terminales aéreas del norte del país, que además se prepara para recibir una mayor afluencia de visitantes con motivo de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué está pasando con el tráfico aéreo de OMA?

La disminución observada en Monterrey forma parte de una tendencia registrada por OMA en el conjunto de sus aeropuertos. Durante abril, el grupo aeroportuario reportó una caída de 4.4% en el tráfico total de pasajeros de sus 13 terminales.

En el mercado nacional, el descenso fue de 3.4%, mientras que el tráfico internacional presentó una contracción más pronunciada de 9.8%.

A pesar de ello, el acumulado de enero a abril continúa mostrando resultados positivos para el grupo, con un crecimiento de 2.1%, impulsado principalmente por la demanda doméstica.

Aeropuerto de Monterrey La terminal aérea espera recibir a más de 400 mil visitantes durante la Copa del Mundo 2026. (cls/twitter)

Caída en vuelos internacionales presiona al aeropuerto

El segmento internacional fue el más afectado en Monterrey. Durante abril de 2026 se registraron 196 mil 193 pasajeros internacionales, frente a los 234 mil 601 contabilizados en el mismo mes de 2025, lo que representa una disminución de 16.4%.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año también se observa una reducción de 8.1% en este segmento, reflejando una menor actividad internacional respecto al año anterior.

Por el contrario, el mercado nacional ha mostrado una evolución más estable y mantiene un crecimiento acumulado de 5.6% entre enero y abril.

Aunque OMA no ha atribuido oficialmente el descenso a una causa específica, los datos muestran que la mayor presión proviene del mercado internacional, una tendencia que ya se observaba desde marzo. Especialistas del sector suelen asociar este tipo de movimientos con ajustes temporales en la demanda, cambios en la programación de aerolíneas, factores estacionales y reacomodos de rutas internacionales, elementos que pueden modificar el flujo de pasajeros de un mes a otro.

Las expectativas en llegada de turistas nacionales e internacionales en Nuevo León durante la Copa del Mundo 2026

A pesar de los resultados de abril, las perspectivas para los próximos meses siguen siendo optimistas debido a la celebración de la Copa del Mundo del 2026.

De acuerdo con estimaciones de autoridades estatales, Nuevo León podría recibir entre 375 mil y más de 400 mil visitantes durante el torneo, impulsados por los partidos programados en Monterrey y por las actividades turísticas, culturales y de entretenimiento relacionadas con el evento.

Aunque no existe una cifra oficial sobre cuántos de estos visitantes serán extranjeros, distintos análisis del sector consideran que una proporción importante llegará desde otros países, lo que podría incrementar significativamente la actividad aérea durante junio y julio.

Monterrey-París: la nueva ruta que cambia el tablero

En medio de este contexto, OMA confirmó el inicio de una nueva ruta de temporada entre Monterrey y París operada por Aeroméxico.

La conexión directa amplía la oferta internacional del aeropuerto regiomontano y fortalece los vínculos con uno de los principales mercados europeos, tanto para viajeros de negocios como para turistas.

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