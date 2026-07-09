Vacaciones SEP 2026 inician este 10 de julio en estos estados

Alumnos de educación básica en varios estados del país disfrutarán de un periodo vacacional más largo este 2026. Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluye el 15 de julio, algunas entidades adelantaron el fin de clases a este 10 de julio debido a las altas temperaturas y otras condiciones climáticas.

La medida busca proteger la salud de estudiantes, docentes y personal educativo ante las intensas olas de calor registradas en distintas regiones del país, por lo que las autoridades locales ajustaron el calendario escolar.

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SEP: ¿Qué estados inician vacaciones de verano hoy 10 de julio de 2026?

Tamaulipas

Guanajuato

Sinaloa

En estos estados, las autoridades determinaron adelantar el cierre del ciclo escolar para reducir los riesgos asociados a las temperaturas extremas, que durante las últimas semanas han superado los 40 grados en algunas zonas.

Las y los estudiantes que también ya están de vacaciones de verano 2026 desde hace unos días son: Chihuahua, Colima, Yucatán, San Luis Potosí y Tlaxcala, Baja California y Nuevo León.

SEP: ¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano oficialmente?

Para el resto del país, la SEP mantiene sin cambios el calendario escolar 2025-2026. Las clases concluirán el 15 de julio, por lo que las vacaciones de verano iniciarán a partir del 16 de julio de 2026 para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

¿Cuándo regresan a las aulas los alumnos?

Las vacaciones de verano 2026 concluyen el 31 de agosto, los alumnos deberán volver a las aulas en esta fecha luego de disfrutar de poco más de seis semanas de descanso.

Aquí te enseñamos cómo puedes consultar la boleta de calificaciones.

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