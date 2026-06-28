Año escolar 2026-2027: La fecha tentativa en que terminan las vacaciones de verano

El año escolar está a punto de terminar, por lo que es normal que padres y madres de familia se pregunten cuál fecha exacta en la que terminan las vacaciones de verano y comienza el ciclo escolar 2026-2027.

Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) aún no publica el calendario del siguiente año escolar, sí es posible determinar cuál es la fecha tentativa del regreso a clases. Te contamos los detalles.

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¿Cuándo inician y acaban las vacaciones de verano de 2026

Las autoridades escolares de 11 entidades de la República mexicana tomaron la decisión de adelantar el inicio de las vacaciones de verano, por lo que algunos estudiantes de educación básica ya se encuentran de vacaciones desde el mes de junio.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

No obstante, el calendario escolar de la SEP marca como fecha oficial del inicio de las vacaciones de verano, el próximo 16 de julio de 2026. El resto de las entidades de México terminarán las clases el miércoles 15 de julio.

Cada año, la SEP publica el calendario para el año escolar en curso, por lo que aún no se conoce cuándo volverán los alumnos de educación básica de todo el país a las aulas.

¿Cuándo inicia el ciclo escolar de 2026 a 2027?

Pero, ¿cuándo será el regreso a clases 2026? Generalmente, la SEP publica el nuevo calendario escolar entre los meses de junio y julio, antes de que concluya el ciclo escolar vigente.

En este documento, la SEP establece las fechas oficiales del inicio a clases, de las vacaciones de invierno, las vacaciones de Semana Santa, los días festivos, puentes y Consejos Técnicos, así como, el próximo fin de ciclo.

Se estima que el regreso a clases 2026-2027 quede programado en el calendario de la SEP para el próximo lunes 24 o lunes 31 de julio.

Recuerda que este calendario de la SEP aplica para alumnos de preescolar, primara y secundaria, tanto públicas como privadas incorporadas a la SEP.

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