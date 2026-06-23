El calendario escolar 2025-2026 de la Secretraría deEducación Pública (SEP) que abarca 185 días de clases, está por concluir. Las calificaciones se puden consultar y descargar en línea, aquí te explicamos cómo obtener la boleta del ciclo correspondiente.

De acuerdo con la autoridad educativa, las y los docentes registrarán calificaciones finales el viernes 3 de julio, posteriormente, el día 14, se comunicarán los resultados de las evaluaciones a madres y padres de familia.

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SEP: ¿Cuándo se pueden consultar las boletas de calificaciones 2026?

En caso de que no puedas acudir presencialmente, las plataformas digitales abrirán un periodo de consulta, que va del martes 30 de junio al viernes 3 de julio.

La consulta se realiza a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), una plataforma gratuita que permite acceder al historial académico de alumnos de preescolar, primaria y secundaria las 24 horas del día.

¿Cómo consultar las calificaciones SEP 2026?

Las tres principales plataformas para acceder a las boletas son:

Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED): Ingresar al portal oficial, seleccionar la sección “Alumnado”, introducir la CURP y buscar las calificaciones del ciclo 2024-2025.

Portal de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM): Ingresar al portal oficial, introducir CURP y CCT, buscar y descargar la boleta en formato PDF. Disponible para estudiantes de la Ciudad de México

Desde el portal del SIASE: Los estudiantes que cursan la educación básica en el Estado de México pueden consultar su boleta de calificaciones desde el portal del Sistema de Información de Alumnos y Seguimiento Educativo (SIASE).

Las boletas digitales tienen la misma validez oficial que las impresas, por lo que pueden ser descargadas, impresas y guardadas sin problema.

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