Fin de ciclo escolar SEP: Lista definitiva de los 10 estados que terminan clases antes del 15 de julio

El fin de ciclo escolar 2026 ya tiene fechas definidas para millones de estudiantes en México y, aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantuvo el calendario oficial para gran parte del país, al menos 10 estados sí concluirán clases antes del 15 de julio.

La medida podría volver a generar molestia en madres y padres de familia debido al adelanto de vacaciones y los cambios en el calendario escolar SEP 2025-2026.

De acuerdo con autoridades educativas estatales, los ajustes se aplicarán principalmente por altas temperaturas y condiciones climáticas.

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¿Qué fecha es el fin del ciclo escolar?

La SEP establece que el ciclo escolar 2025-2026 concluye oficialmente el 15 de julio, para educación básica en la mayoría del país. Sin embargo, algunos estados tendrán modificaciones autorizadas y terminarán actividades días antes.

El cambio afecta principalmente a alumnos de preescolar, primaria y secundaria, quienes comenzarán vacaciones de verano , en algunos casos, hasta un mes antes, respecto al resto de las entidades.

¿Cuándo se reanudan las clases en mayo de 2026?

Según el calendario escolar SEP, las actividades escolares continúan normalmente tras los puentes y días festivos del mes de mayo.

Tras la Primera Reunión Plenaria Extraordinaria convocada el pasado 11 de mayo por el titular de la SEP, Mario Delgado, el fin del ciclo escolar se mantuvo para el 15 de julio.

¿Cuáles son los estados que adelantan el fin del ciclo y fechas exactas?

No obstante, algunas entidades anunciaron que terminarán clases antes del 15 de julio. Esta es la lista oficial de los estados y las fechas exactas en las que terminan las clases :

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Veracruz: 5 de junio

Las autoridades explicaron que las temperaturas extremas han sido uno de los principales motivos para adelantar el fin del ciclo escolar 2026, especialmente en estados del norte del país donde el calor supera los 40 grados.

Los padres y madres de familia podrán recoger las boletas de calificaciones entre el 14 y 15 de julio, para dar inicio a las vacaciones de verano, a partir del 16 de julio.

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