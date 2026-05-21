La fecha del inicio de las vacaciones de verano ocasionaron una polémica nacional; razón por la cual, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delagado, convocó a la Primera Reunión Plenaria Nacional Extraordinaria en la que por consenso, las autoridades educativas del país decidieron mantener el calendario escolar sin cambios.

Por lo tanto, ya hay fecha oficial para el inicio de las vacaciones de verano 2026 y el fin de ciclo escolar para los alumnos de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Para que no se te pase, en adn Noticias, te contamos cómo quedó el calendario de la SEP.

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¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano de 2026 en México?

Tras los intentos del titular de la SEP de adelantar el cierre del ciclo escolar 2026-2026, es normal que padres y madres de familia tengan dudas respecto a la fecha en la que dará inicio el periodo vacacional. Por eso, es importante estar al tanto de los avisos de las autoridades educativas.

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Recientemente, la SEP confirmó que la fecha en la que inician las vacaciones de verano 2026 es la siguiente:

Fin del ciclo escolar 2025-2026: Miércoles 15 de julio

Inicio de vacaciones de verano 2026: Jueves 16 de julio

¿Cuál es el periodo de vacaciones de verano?

Según establece el calendario de la SEP del ciclo escolar 2025- 2026, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano que tendrán una duración de un mes y medio y serán del 16 de julio al 31 de agosto.

Esta fecha fue confirmada por el titular de la SEP, tras la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria, que se llevó a cabo, el pasado 11 de mayo en Palacio Nacional.

¿Qué estados tienen más vacaciones de verano?

Pese a que padres y madres de familia externaron su inconformidad por el adelanto de las vacaciones de verano, ya que consideran que se trata de una decisión que perjudica la educación de sus hijos, algunas entidades alegan que es necesario terminar las clases días antes, por cuestiones como la ola de calor.

Hasta el momento, al menos 10 entidades de México confirmaron que terminarán el ciclo escolar días antes:

Nuevo León: 8 de julio

Yucatán: 26 de junio

Sinaloa:10 de julio

San Luis Potosí: 5 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

Colima: 25 de junio

Tlaxcala: 30 de junio

Baja California Sur: 3 de julio

Veracruz : 5 de junio

Es importante que los padres, madres o tutores de los estudiantes de educación básica se mantengan al pendiente de los avisos de sus planteles educativos, para conocer cambios en el calendario escolar de la SEP.

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