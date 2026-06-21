El fin del ciclo escolar 2025-2026 está a solo unos cuantos días de distancia para los estudiantes de educación básica de varias entidades de la República mexicana como Colima, que inicia las vacaciones de verano la semana próxima.

En adn Noticias, te compartimos la lista completa de los estados que adelantaron las vacaciones de verano y el fin del ciclo 2026.

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¿Qué estados de México terminan el ciclo escolar 2025-2026 en junio?

Algunas entidades de la República anunciaron que adelantaron el fin del ciclo escolar 2025-2026, debido al pronóstico del clima. Algunas entidades se verían afectadas por la temporada de ciclones y, otras, por la ola de calor.

Las entidades que terminan el ciclo escolar en junio son las siguientes:

Colima : 25 de junio

: 25 de junio Yucatán : 26 de junio

: 26 de junio Tlaxcala: 30 de junio

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

Otros estados que adelantan el inicio de las vacaciones de verano

En total, 11 entidades adelantaron el fin del ciclo escolar 2025-2026; sin embargo, la mayoría lo hará en el mes de julio, solo unos días antes del inicio oficial de las vacaciones de verano, según el calendario de la SEP.

Baja California Sur : 3 de julio

: 3 de julio San Luis Potosí : 5 de julio

: 5 de julio Nuevo León : 8 de julio

: 8 de julio Sinaloa :10 de julio

:10 de julio Tamaulipas : 10 de julio

: 10 de julio Guanajuato: 10 de julio

SEP: ¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, el fin del ciclo escolar 2025-2026 está programado para el próximo miércoles 15 de julio. Por lo que, las vacaciones de verano comienzan el próximo 16 de julio.

Los padres y madres de familia podrá recoger las boletas de calificaciones entre el 14 y el 15 de julio, aunque también podrán obtener la boleta digital.

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