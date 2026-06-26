Suspensión de clases y home office por partido de la Selección Mexicana; fecha y para quiénes aplica

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un decreto para que se suspendan las clases en todos los niveles educativos y se aplique el home office en todas las oficinas federales en la CDMX por el partido de la Selección Mexicana.

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Suspensión de actividades por partido de México

Con el objetivo de contribuir a la movilidad urbana, seguridad vial y para garantizar la actividad administrativa se emitió este decreto para suspender clases y aplicar el trabajo desde casa el próximo 30 de junio debido a que se llevará a cabo el partido de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca.

¿Para quiénes aplica el home office?

Así que el próximo martes 30 de junio deberán realizar su trabajo desde casa:

Servidores públicos federales adscrito a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la CDMX

Docentes del sector público y privado en todos los niveles de la capital

Además, se invita al sector privado a dar facilidades para que sus empleados administrativos tengan home office si sus actividades lo permiten.

¿Quiénes no tendrán home office?

Cabe mencionar que esto no aplica para quienes brindan servicios de salud, atención médica, emergencias sanitarias, protección civil y atención a desastres, funciones de seguridad nacional, seguridad pública, protección ciudadana, control migratorio y aduanero.

Tampoco para quienes ofrecen servicios de transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo, las telecomunicaciones, el suministro eléctricos y energético, agua potable y saneamiento.

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