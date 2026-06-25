UNAM lanza curso infantil deportivo de verano 2026: fechas, registro y precios

¿Quieres que tus hijos realicen actividades deportivas durante las vacaciones de verano? La UNAM anunció que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso Infantil Deportivo de Verano con actividades complementarias, recreación acuática y salidas a parques recreativos.

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Inscripciones, fechas y costos del Futbol de Verano 2026

El curso esta dirigido a niñas y niños de 4 a 16 años para el desarrollo y perfeccionamiento de habilidades básicas de futbol. Se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas.

Las inscripciones ya están disponibles y la fecha límite es el 3 de julio, solo debes acudir a la Dirección General del Deporte Universitario de lunes a viernes de las 09:30 a las 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

El costo del curso es de 4 mil 600 pesos para hijos de trabajadores académicos. De 5 mil 300 pesos para exalumnos y externos 5 mil 900 pesos.

Es necesario llevar:

Copia del acta de nacimiento

2 fotografías tamaño infantil

Examen médico reciente

Pre-registro impreso

Para exalumnos y trabajadores:

Copia del último talón de pago y de la credencial vigente

Copia de la credencial de exalumno

Curso Infantil Deportivo: Inscripción, fechas, precios y actividades

En este curso los niños y niñas de 4 a 16 años aprenderán predeportes, recreación acuática y salidas a centros de entretenimiento infantil y se llevará a cabo del 3 al 21 de agosto de lunes a viernes de las 08:00 a las 15:00 horas.

Los requisitos, precios y fechas de inscripción es la misma información proporcionada anteriormente. Así que si quieres que tus hijos comiencen a interesarse en el deporte, esta es una gran oportunidad.

¿Buscas plan para tus peques 👦👧 en verano? Checa el #Curso de @DeporteUNAM para niñas y niños de 4 a 16 años > https://t.co/YyujNm9m4P pic.twitter.com/OnaNrcTbeP — UNAM (@UNAM_MX) June 24, 2026

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