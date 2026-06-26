OFICIAL: Megapuente de 4 días en Nuevo León por Copa Mundial de la FIFA 2026 ™; ¿qué días no hay clases?

El gobierno de Nuevo León confirmó la suspensión de clases en todos los niveles para el próximo lunes 29 de junio con motivo del último partido del a Copa Mundial de la FIFA 2026 ™ que se vivirá en la entidad norteña.

Esta medida aplicará tanto para escuelas públicas como privadas y también se ha implementado la modalidad de home office para empleados del gobierno estatal.

El objetivo es facilitar la movilidad urbana en el área metropolitana.

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Megapuente: ¿Qué dijo Samuel García sobre la suspensión de clases en Nuevo León?

A través de un comunicado y en un mensaje en sus redes sociales, Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, señaló que esta medida se suma también a las acciones aplicadas en las otras sedes mundialistas de Guadalajara y Ciudad de México (CDMX).

Hemos decidido que el lunes sea feriado. Vamos a publicar en el Periódico Oficial del Estado que las escuelas públicas, privadas de todos los niveles no haya clases. También vamos a hacer lo propio en el Gobierno, actividades esenciales como la seguridad, protección civil, por supuesto, van a trabajar — subrayó.

A las empresas se les invita a que apliquen un esquema híbrido, como “home office”, o le den la tarde libre a sus empleados para que vean del partido, aunque esto es opcional yqueda a criterio del sector privado.

El decreto ya está publicado en el Periódico Oficial del Estado, por lo que se confirma que el próximo lunes 29 de junio no habrá clases, tanto en escuelas públicas como privadas.

NUEVO LEÓN ESTÁ ANTE LOS OJOS DEL MUNDO



Como sede de la Copa Mundial de la FIFA, es un honor y orgullo ser ejemplo para próximas sedes como Arabia Saudita en el 2034, quienes enviaron una delegación para conocer la experiencia de Nuevo León en la organización de este gran… pic.twitter.com/XpAt40iwB1 — Samuel García (@samuel_garcias) June 26, 2026

Recordemos que el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) marca que este viernes 26 de junio tampoco hay clases por actividades del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que los niños de Nuevo León gozarán de un puente de 4 días.

A diferencia de la Ciudad de México, la suspensión de clases no aplicará el martes 30 de junio, día en que la Selección Mexicana buscará su pase a octavos de final.

Calendario Escolar Vigente (Ciclo 2025-2026)

Fin de cursos: El ciclo escolar terminará el próximo 8 de julio, descartando los rumores previos de un cierre anticipado por las altas temperaturas o el arranque mundialista.

Reanudación: El próximo ciclo escolar (2026-2027) tiene programado su regreso a clases el 24 de agosto.

¿Qué partido se juega en Nuevo León el lunes 29 de junio 2026?

El lunes 29 de junio se juega el partido de 16vos de final del Mundial 2026 entre Países Bajos y Marruecos en el Estadio Monterrey (conocido también como el Estadio BBVA o “Gigante de Acero”). Este encuentro mundialista es el último que albergará la entidad en esta justa y ha generado gran expectación.

El gobernador adelantó en su comunicado que se estima una afluencia en el estado de casi 15 mil extranjeros originarios de Holanda así como miles de marroquíes para esa fecha.

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