Tras las “propuestas” sobre la extensión de las vacaciones, las autoridades educativas ya rectificaron su postura y confirmaron que no habrá modificaciones adicionales al calendario escolar.

El esquema de trabajo anual se mantendrá sin alteraciones en sus periodos vacacionales y días de consejo técnico, asegurando que los estudiantes cumplan con los 190 días de clases estipulados por la ley.

La decisión se tomó luego de las quejas sobre el rezago educativo y la exigencia de los padres sobre la certeza del cierre del ciclo escolar en todo el país.