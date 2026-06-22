Transporte gratuito en la Huasteca Potosina: se define qué estaciones de la Red Metro conectarán a estos municipios de San Luis Potosí

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Los trabajos preliminares de la Red Metro Riviera Huasteca avanzan en San Luis Potosí. La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Leticia Vargas Tinajero, confirmó que su dependencia participa en los estudios técnicos junto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de identificar los puntos donde se instalarán estaciones y paradores a lo largo de la ruta que conectará Ciudad Valles con Tamazunchale.

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¿Qué municipios de San Luis Potosí recorrió la Red Metro Riviera Huasteca en sus estudios técnicos?

Personal de ambas dependencias realizó un recorrido por los siguientes municipios de la Huasteca potosina para ubicar los puntos estratégicos para la infraestructura necesaria:

Ciudad Valles

Tancanhuitz

Huehuetlán

Axtla de Terrazas

Matlapa

Tamazunchale

El levantamiento permitirá definir las características de las estaciones y paradores, así como las condiciones de operación de una ruta que busca fortalecer la conectividad entre los municipios de San Luis Potosí. El servicio será gratuito y facilitará los traslados hacia centros educativos, fuentes de empleo, unidades médicas y zonas comerciales.

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¿Cuándo podría iniciar operaciones la Red Metro en la Huasteca Potosina?

La secretaria de Turismo de San Luis Potosí, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, adelantó que la nueva ruta podría comenzar operaciones antes de las celebraciones de Xantolo, la temporada de mayor actividad turística y movilidad en la Huasteca, correspondiente al Día de Muertos.

La funcionaria indicó que el servicio permitiría conectar los principales municipios de la región para atender tanto a habitantes como a visitantes durante esas festividades.

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