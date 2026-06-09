Ni Cancún ni Nueva York: estos son los 10 nuevos destinos a los que Volaris ya vuela desde Guadalajara y Puerto Vallarta

Volaris sumó 10 rutas desde Jalisco a partir del 1 de junio de 2026. Los nuevos vuelos conectan destinos mexicanos y ciudades de Estados Unidos partiendo desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (con siete nuevos destinos) y desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, con tres enlaces adicionales.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué destinos conectan las nuevas rutas de Volaris desde Guadalajara y Puerto Vallarta en Jalisco?

En el mes de junio, Volaris sumó nuevas rutas que conectan diferentes destinos de Jalisco con otras ciudades mexicanas. Además, algunos vuelos ahora se dirigen a destinos internacionales.

Desde Guadalajara, Volaris opera ahora vuelos hacia:

Salt Lake City (Utah, EE. UU.)

Detroit (Michigan, EE. UU.)

Reynosa

Querétaro

San Luis Potosí

Zacatecas

Los Mochis

Desde Puerto Vallarta, las nuevas conexiones directas son hacia:

Aguascalientes

Puebla

San Luis Potosí

La ruta que une Jalisco con Seattle cumple 10 años

Además de las nuevas rutas, Jalisco cuenta con una conexión histórica con Estados Unidos. Se trata de la ruta Guadalajara–Seattle, que en 2026 celebra una década de operaciones con Volaris.

Actualmente la aerolínea opera dos frecuencias diarias entre ambas ciudades y, según lo previsto, en las próximas semanas Aeroméxico incorporará una frecuencia adicional. A ello se suman los vuelos de Delta y Alaska Airlines entre Seattle y Puerto Vallarta.

En suma, Jalisco cuenta con 30 vuelos semanales que conectan el estado con Seattle, lo que convierte a ese corredor en uno de los más activos entre el estado y la costa oeste de Estados Unidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.