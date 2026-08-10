Desaparece Dafne Lizbeth Flores de 16 años; activan Alerta Amber en Coyoacán, CDMX

¿La reconoces? Las autoridades de la Ciudad de México piden ayuda para localizar a Dafne Lizbeth Flores Sosa, una adolescente de 16 años que fue vista por última vez el pasado 6 de agosto alrededor de las 07:00 horas (tiempo local).

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) activó la Alerta Amber, luego de emitir la ficha de búsqueda para dar con la joven, quien desapareció en la colonia Exhacienda Coapa en la alcaldía Coyoacán.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Dafne Lizbeth Flores Sosa, de 16 años, vista por última vez el pasado 6 de agosto, en la colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/jmD1kilqrp — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) August 9, 2026

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Ficha de búsqueda de Dafne Lizbeth Flores Sosa, adolescente de 16 años que desapareció en CDMX

De acuerdo a la ficha de búsqueda emitida el 9 de agosto, la joven es descrita con una estatura de 1.56 metros, complexión delgada, tez de piel clara, cabello castaño claro, así como ojos café oscuro medianos.

Como señas particulares se menciona que usa brackets, además de que tiene un lunar de tipo mancha en el brazo izquierdo, así como lunares pequeños en la mejilla izquierda.

Mientras tanto, la última vez que fue vista iba con un pantalón negro de pana, chamarra de color café, blusa negra y tenis color beige con café.

En caso de que tengas alguna información sobre el paradero de la joven, estos son los números de la Fiscalía de CDMX donde puedes comunicarte: (55) 5345 5067, (55) 5345 5084 y (55) 5345 5082.

Así puedes activar un reporte de desaparición en CDMX

Si vives en CDMX y tienes a una personas desaparecida, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México es el organismo donde podrías acudir para levantar el reporte o denuncia por este caso.

Estos son los pasos que debes de seguir:

Acudir a las instalaciones de la Comisión de Búsqueda , las cuales están ubicadas en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06000

, las cuales están ubicadas en avenida Niños Héroes 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, CP 06000 Vía telefónica a los números: 55 5658 1111 y 55 5484 0430

y Correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

Redes sociales: X (@busqueda_cdmx), Facebook (@cbusquedacdmx) e Instagram (@busqueda_cdmx)

Por cualquiera de estos canales, deberás de entregar la siguiente información:

Datos generales : nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil y lugar de nacimiento

: nombre, edad, fecha de nacimiento, CURP, nacionalidad, domicilio, género, estado civil y lugar de nacimiento Media filiación : estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, tipo de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier que describa a la persona

: estatura, complexión, color de piel, forma de cara, tipo de nariz, tamaño de frente, forma de mentón, tipo de cejas, tipo de cabello, señas particulares, cicatrices, tatuajes o cualquier que describa a la persona Información extra sobre circunstancias, fecha y lugar de la desaparición

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