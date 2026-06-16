Querétaro estrena vuelos directos a Denver, Orlando y Dallas: esto cuestan los boletos más económicos de Volaris

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) estrenó conexiones directas con cinco destinos simultáneos. A partir del 2 de junio, la aerolínea Volaris arrancó operaciones desde la terminal queretana con Acapulco, Dallas, Orlando, Oaxaca y Denver. Tres de ellos son rutas internacionales hacia Estados Unidos.

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¿Cuáles son los vuelos directos nuevos desde Querétaro y cuánto cuestan los boletos?

Las cinco rutas que Volaris inauguró desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro el 2 de junio son:

Querétaro — Dallas (Texas, EE.UU.)

(Texas, EE.UU.) Querétaro — Orlando (Florida, EE.UU.)

(Florida, EE.UU.) Querétaro — Denver (Colorado, EE.UU.)

(Colorado, EE.UU.) Querétaro — Acapulco

Querétaro — Oaxaca

Las cinco rutas desde Querétaro forman parte de una expansión más amplia: Volaris anunció 35 nuevas rutas a partir de junio, con lo que llega a un total de 244 rutas. Once de las nuevas conexiones amplían la oferta hacia ciudades en Estados Unidos, incluyendo Houston, Los Ángeles, Nueva York (Newark), San Antonio, Chicago, Detroit y Salt Lake City, además de Dallas, Orlando y Denver.

La aerolínea refuerza también su conectividad en el Bajío y el Centro del país, con más opciones desde y hacia Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Puebla.

¿Cuánto cuestan los boletos para estos vuelos de Volaris?

Las tarifas de introducción para las nuevas rutas están disponibles desde $150 pesos en vuelos nacionales y desde $84 dólares en vuelos internacionales. Los boletos pueden adquirirse en el sitio web oficial de la aerolínea.

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