Ciudadanos, periodistas e integrantes de la organización Artículo 19 presentaron una iniciativa al Congreso del Estado con la que se buscan derogar una ley que contempla diferentes tipos penales vinculados al uso de inteligencia artificial (IA), que debido a su complejidad, son considerados como una forma de censura.

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¿Qué denuncian los periodistas?

Periodistas y organizaciones civiles denuncian que desde su entrada en vigor, estos tipos penales han causado un efecto inhibitorio y de “acoso judicial” no solo en contra de comunicadores y asociaciones, sino también contra la ciudadanía en general.

Por lo anterior, se reclama “incertidumbre jurídica” sobre qué tipo de contenidos podrían derivar en investigaciones penales y detenciones.

Se trata de una reforma al Código Penal del estado donde se incorporaron tres tipos penales bajo la denominación “uno indebido de la inteligencia artificial para provocar alarma social”. Esto es lo que dice:

Artículo 187 TER: Se sanciona con tres años de prisión y multa de 100 a 300 veces la UMA a quien, sin consentimiento, utilice sistemas de IA para crear, reproducir, modificar o difundir contenidos que simulen la apariencia, la voz o la identidad de una persona real.

Además, se contempla que la pena “aumentará hasta en una mitad cuando el contenido sea difundido, comercializado o empleado con fines de lucro o de causar daño al honor, a la reputación o a la vida privada”.

Artículo 172 BIS: Se sancionará la difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial.

Contempla penas de 2 a 5 años de prisión a quien “de manera dolosa” genere o publique contenidos mediante el uso de IA que se presenten como reales y que sean idóneos para “producir un riesgo verificable”.

Por último, el artículo 172 TER sanciona la “manipulación institucional mediante IA”, lo que amerita entre 3 y 6 años de prisión y multa de 300 a 600 UMAs a personas que “a sabiendas de su falsedad y con la finalidad directa de alterar la confianza pública en las instituciones o poner en riesgo verificable la seguridad del estado”.

📣 Ciudadanía de San Luis Potosí y ARTICLE 19 presentamos una iniciativa al Congreso estatal para derogar artículos del Código Penal que utilizan la "inteligencia artificial" como pretexto para silenciar la crítica.



👇 Aquí los detalles:https://t.co/BoTTq3EOGF pic.twitter.com/kf64FZzwk6 — ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) June 8, 2026

“Usan IA como pretexto para censurar la crítica”: Artículo 19

La organización Artículo 19 denunció que desde el momento de su aprobación, tanto ciudadanos como organizaciones civiles advirtieron que los “tipos penales creados arrojaban un margen muy amplio de discrecionalidad”, ya que no se contemplaba un solo criterio objetivo que permitiera “trazar la frontera entre la crítica a las autoridades y la conducta de los tipos penales considerados como punibles.

“A menos de seis meses de haberse aprobado y promulgado esta reforma, estos tipos penales ya han sido utilizados para detener a personas identificadas como creadoras de contenido y comunicadoras en San Luis Potosí, sin que se haya establecido puntual y públicamente cuáles son las conductas concretas que se consideran delitos”, denuncia la organización.

De acuerdo con Artículo 19, estos son los casos que se han hecho públicos:

Acoso judicial hacia Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo , comunicadora digital y funcionaria pública, respectivamente.

hacia y , comunicadora digital y funcionaria pública, respectivamente. Diversas órdenes de aprehensión giradas contra al menos 8 personas, incluida Anahí Torres González , periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en San Luis Potosí .

, periodista, directora y titular de diversos medios de comunicación en . Se desconoce la detención de Christian Herrera, creador de la página de Facebook Código Rojo, en Ciudad Valles.

“Estos castigos se imponen por el simple acto de expresarse”, denuncia la organización Artículo 19.

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