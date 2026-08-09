Robo de vehículos pone a Morelos bajo la lupa: Huitzilac registra la mayor tasa del país

Morelos enfrenta un preocupante escenario en materia de robo de vehículos con Huitzilac convertido en uno de los principales focos rojos del país. De acuerdo con cifras las oficinas de la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a la fecha se han registrado 956 robos de vehículos.

De este total de robos, 474 se cometieron con lujo de violencia mientras que otros 482 se realizaron sin violencia; estas cifras colocan a Morelos en el tercer lugar de los estados con mayor incidencia en este delito a nivel nacional.

🔴 #Morelos, entre los estados con más robo de vehículos



El estado se ubica como el tercer estado con mayor incidencia de robo de vehículos, con 983 denuncias en lo que va del año.



El municipio de Huitzilac destaca a nivel nacional, con una tasa de 31.8 robos por cada 10 mil… pic.twitter.com/JmD4RXQGR6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 9, 2026

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El caso más crítico es Huitzilac, conforme a datos de la organización Morelos Rinde Cuentas, entre los meses de enero y mayo, en esta cabecera municipal se registraron 78 robos de vehículos, por lo que el municipio se encuentra en el primer lugar nacional por la tasa de robo de vehículos durante ese periodo. Además 73 de los 78 casos reportados, fueron sometidos con violencia.





¿Por qué Huitzilac es considerado foco rojo en robo de vehículos?

La ubicación del municipio es uno de los factores que ha colocado a la zona bajo atención. Huitzilac se encuentra en el norte de Cuernavaca y conecta con importantes vías hacia la Ciudad de México.

Transportistas han denunciado particularmente problemas en el tramo carretero entre Tres Marías y Huitzilac, identificado también dentro de las zonas con alta incidencia de robo al transporte de carga.

Desde 2026, la Guardia Nacional puso en marcha la estrategia “Balam” para combatir este delito de carreteras en Morelos fueron identificados dos tramos considerados de atención prioritaria.

Según datos presentados por el gobierno federal, el robo de vehículo con violencia en Morelos registró una reducción durante 2026 frente al inicio de la actual administración; sin embargo, la incidencia registra en municipios como Huitzilac mantienen encendida la alerta entre habitantes y transportistas.

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